TulWork, çalışan ve işveren arasındaki ilişkilyi kuvvetlendirmeye yönelik geliştirilen bir uygulamadır. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda kullanılabilen uygulama ile gelir gider yönetimi kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Puantaj işlemleri, gelir gider yönetimi, yevmiye defteri, alınan-verilen işler, günlük yapılacak işler gibi kritik önem taşıyan işlerin takibini yapmayı kolaylaştıran TulWork, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. İşveren ve çalışan arasındaki iletişimi daha sağlıklı hale getirmeyi amaçlayan uygulama ile finansal yapı kolay bir şekilde takip edilebiliyor. Klasik takip programlarına göre daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkan TulWork, her çalışanın ve iş verenin telefonunda olması gereken bir uygulamadır.

Kullanışlı bir arayüze ve kolay menü geçişlerine sahip olan uygulama ile tüm işleriniz kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Eğer takip olaylarına önem veren birisiyseniz TulWork uygulamasını mutlaka denemeniz gerekiyor. Sağlıklı bir iletişim ortamı için TulWork'u sakın kaçırmayın.

TulWork uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.