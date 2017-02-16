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Tüm Dünya Nusret’in Peşinde

nusret gökçe

Milli gururumuz, nam-ı diğer Saltbae’ye reklam teklifleri yağıyor. Şahsına münhasır et hazırlama yöntemleriyle kısa sürede fenomen olan Nusret Gökçe’yle, yerli ve yabancı çok sayıda firma çalışmak istiyor.

Dünya çapında binlerce taklit videoları çekilen, restoranına Dünya’nın her köşesinden insanların akın ettiği Saltbae’nin, Instagram takipçi sayısı neredeyse 4 milyon. Sadece Leonardo Dicaprio ile koyduğu fotoğrafı bile 1 milyon beğeni aldı, dünyaca ünlü spor ödüllerinin verildiği Laures’e davet edildi, Rihanna bile tişörtlerini giyiyor. Hal böyle olunca birçok ünlü marka da reklam için Saltbae’nin peşine düştü.

rihanna saltbae tişörtü

Kazanan Porsche Olabilir

Porsche, yeni sezon arabalarının tanıtımı için Gökçe’yle görüştü. Kabul etmesi durumunda Porsche’un yeni reklam yüzü olacak ve dünyaca ünlü araba markasının tüm görsel ve TV reklamlarında yer alacak.

Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben Nusret Gökçe’yle gurur duyuyorum. Artık herkesin birbirini taklit ederek ünlü olduğu günümüzde, Nusret kendi tarzı ve orijinalliği sayesinde fenomen oldu. Ortaokulu terk etmek zorunda kalmış, yıllarca kasap çıraklığı yapmış ve et kesmedeki yeteneği ile buralara kadar gelmiş Gökçe, benim için tam bir başarı örneği. Üstelik her fırsatta ‘imkansız diye bir şey yok’ mesajı da veriyor.

Yazar: - 16.02.2017

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