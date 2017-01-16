Tüm Tarayıcılarda Yeni Bir Tehdit Tespit Edildi

En çok kullanılan internet tarayıcıları olan Chrome, Safari ve Opera uygulamalarında çıkan yeni bir tehdit, kullanıcıların dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Bu yeni tehdit “otomatik doldurma” denen bir tarayıcı özelliğinin, kötü amaçlı kişiler tarafından keşfedilen bir açığı yüzünden kullanıcılar için tehdit oluşturması ile ilgili. Tarayıcıların bu otomatik doldurma özelliği sayesinde internette her şeyi yapabilmek hızlı da olsa, bu özelliğin de bir açığını keşfedilmiş durumda.

Otomatik Doldurma Özelliğinin Zayıf Noktası

Opera, Chrome ve Safari tarayıcılarının otomatik doldurma sistemleri web siteleri ile gereğinden fazla bilgi paylaştığını keşfedildi. İsminiz ve e-posta adresinizi doldurma işini otomatik doldurmaya kayıt ettiğinizde tarayıcı gerçek adresinizi, telefon numaranızı ve hatta kredi kartı bilgilerinizi bile bilinmeyen sunuculara yönlendiriyor.

Finlandiyalı web geliştiricisi Viljami Kuosmanen tarafından keşfedilen bu açık kullanıcıları zor durumda bırakacak ve çeşitli tehditlere maruz bırakacak bir tehdit olarak kayıt edildi.

Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre, Finlandiyalı geliştirici hazırladığı bir örnek siteyle bu tehdidi gözler önüne de sermiş. Hazırladığı küçük web sitesinde sadece isim ve e-posta adresi isteyen bir form isteyen Viljami Kuosmanen, eğer formu otomatik doldurursanız rızanız olmadan neredeyse tüm kişisel bilgilerinizi ele geçiriyor. Bu örnek site, kendisine teslim edilen ham veriyi size geri vererek hangi bilgilerinizin tehlikede olduğunu açıkça ortaya seriyor.

Bu arada bu açık Firefox tarayıcılarda kullanılamıyor. Siz yine de tarayıcılarınızn otomatik doldurma özelliğini mutlaka kapatın.

Tarayıcılarda Otomatik Doldurma Özelliği Nasıl Kapatılır?