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TunnelBear
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TunnelBear

3.0.34
TunnelBear İndir Hemen İndir

13.28 MB
Editör Puanı: 5/5
5

6 Kullanıcı: 4.6/5

4.6
TunnelBear
TunnelBear
TunnelBear
TunnelBear
Can Çevrim Son güncelleme 41 dakika önce

TunnelBear internet trafiğinizi yönlendirmek ve dünya üzerinde farklı bir ülkeden internete giriyormuşsunuz gibi görünmek için kullanabileceğiniz başarılı bir programdır. Böylelikle internet üzerinde anonim olarak özgürce gezinerek kimliğinizi saklayabilirsiniz.

TunnelBear bilgisayarınızın doğrudan bağlantı kurduğu diğer uzak sunucu ile aranızda olan veri akışını şifreleyerek tüm verilerinizin gizliliğini korumaktadır. Tamamen gizliliğiniz korumaya yönelik olarak tasarlanan TunnelBear'ı mutlaka denemenizi öneririm.

Programı kullanabilmek için öncelikle ücretsiz bir şekilde kayıt olarak, e-posta adresinize gelen onaylama bağlantısına tıklamalısınız. Ardından kendi hesap bilgilerinizle TunnelBear'a giriş yaparak size tanınan aylık 500 MB'lık ücretsiz kotayı kullanabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
2,019 / 162,559
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
TunnelBear Inc.

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