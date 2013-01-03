TunnelBear3.0.34
TunnelBear internet trafiğinizi yönlendirmek ve dünya üzerinde farklı bir ülkeden internete giriyormuşsunuz gibi görünmek için kullanabileceğiniz başarılı bir programdır. Böylelikle internet üzerinde anonim olarak özgürce gezinerek kimliğinizi saklayabilirsiniz.
TunnelBear bilgisayarınızın doğrudan bağlantı kurduğu diğer uzak sunucu ile aranızda olan veri akışını şifreleyerek tüm verilerinizin gizliliğini korumaktadır. Tamamen gizliliğiniz korumaya yönelik olarak tasarlanan TunnelBear'ı mutlaka denemenizi öneririm.
Programı kullanabilmek için öncelikle ücretsiz bir şekilde kayıt olarak, e-posta adresinize gelen onaylama bağlantısına tıklamalısınız. Ardından kendi hesap bilgilerinizle TunnelBear'a giriş yaparak size tanınan aylık 500 MB'lık ücretsiz kotayı kullanabilirsiniz.
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5- TunnelBear 2.3.20.1 için Akın dedi ki;
muhteşem bir program çok teşekkür ederimArtı Yönleri: MUHTEŞEM Eksi Yönleri: YOK
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5- TunnelBear 2.3.19 için ayberk alcan dedi ki;
abi sizin sayfanızdan başka yerden indirince virüslü oluyo sizde yok virüs
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TunnelBear için ziyaretçi dedi ki;
Süper bişey
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4- TunnelBear 2.2.3.0 için Ziyaretçi dedi ki;
iyimiş pnp tavsiye ederim arkadaşlar.Artı Yönleri: sitelere giryo Eksi Yönleri: yavaş
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TunnelBear için ziyaretçi dedi ki;
Acmak istedigimiz sayfaya nerden girecegiz ekranda bulamadim tunnel ekraninda
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- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 2,019 / 162,559
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- TunnelBear Inc.
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