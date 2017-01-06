Turbo League, oyuncular yerine radyo kontrollü arabaları kontrol ettiğimiz farklı tarzda bir futbol oyunu. PC platformunda örneğine (Rocket League) rastladığımız yapım, tüm Android cihazlarda akıcı oynanış sunuyor. Daha da güzeli ücretsiz indirip satın alım yapmadan keyifle oynayabiliyoruz.

Yüksek kalitede görseller sunduğundan 300MB civarında boyuta sahip olan futbol oyununda sahada arabalar kapışıyor. Çocukluğumuzun uzaktan kumandalı arabalarına benzer arabalarla yeşil sahada performans sergiliyoruz. Herkes son derece büyük boyutta olan topu yakalayıp filelerle buluşturma niyetinde olduğundan maçlar çekişmeli geçiyor.

Biri ilk başta seçilebilir toplamda 4 özelleştirilebilir arabanın bulunduğu oyunda online ve tek oyuncu seçeneği var. Online modda kendi oyunumuzu oluşturup arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Tekli oyuncu modunda da pratik yapma, verilen sürede olabildiğince gol atmaya çalışma ve teke tek kapışma olmak üzere üç seçenek var.

Kamera açısını ve kontrol sistemini dilediğimizce ayarlayabildiğimiz futbol – araba yarışı karışımı oyunda aracın kontrolünü sağlamak çok kolay değilken bir de rakibimizi engellemek, topun kalemize gelişini durdurup karşı kaleye yönlendirmekle uğraşıyoruz. Yön, hızlanma, zıplama, kaydırma butonlarının ekranın alt tarafına yerleştirilmiş olması oyunun zorluk düzeyini hissettiriyor.