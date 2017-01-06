Turbo League, PC’deki Rocket League oyununu anımsatan futbol – yarış karışımı bir yapım. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla şaşırtan oyunda hem online hem de tek oyuncu modu seçeneği var. iPhone ve iPad’inize indirip radyo kontrollü arabalarla yeşil sahalarda güldüren mücadeleye ortak olmanızı isterim.

Multiplayer modda 3’e 3 maç yapma, tekil modda da zamana karşı, teke tek ve pratik yapma seçenekleri sunan oyunda grafik kalitesi üst düzey diyebilirim. Hem arabaların modellemesi, hem saha, hem de top son derece kaliteli. Bunu belirtmek istedim; zira oyunun boyutu 371MB. Futbol ve yarış oyunlarından keyif alıyor ancak yarışı futbolla bütünleştiren oyunun nasıl bir oynanış sunacağı düşündürüyorsa hiç kafa yormayın; hemen indirip keyfini çıkarın.

Değişik kamera açıları ve kontrol sistemiyle oynamamıza izin veren Turbo League’de hem teke tekte hem de üçe üçte gol atmak hiç kolay değil. Arabanın kontrolünü tam elinize almanız, zıplama – ateşleme, kaydırma gibi hareketleri yerinde kullanmanız gerekiyor.