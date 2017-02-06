Türk Akademisyenler Robot Sistemi Geliştirdi

Necmettin Erbakan Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri ve öğretim üyeleri, robotlarda her bir mafsalın bulunduğu açıyı ölçen ve konum bilgisini kontrolcüye aktaran enkoder sensör sistemi geliştirdi. Klasik yöntemin dışına çıkan araştırmacılar, çalışmalarında optik yöntem yerine ilk kez kapasitif yöntem kullandı. Türkiye’de bir ilk olan çalışma, TÜBİTAK teşvikiyle gerçekleşti. Projenin seri üretime geçmesi bekleniyor.

Üstelik tasarlanan algılayıcı, sadece robotlar üzerinde de kullanılmayacak. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karalı, algılayıcıların herhangi mekanizmanın açısal pozisyonunu ölçmek için kullanılabileceğine dikkati çekti. Proje hakkında "Örneğin bir füze rampasının açısının ölçülmesinde askeri teknolojide yararlanılır.” şeklinde konuşan Karalı, açısal hassasiyet ihtiyacının çok fazla olduğu alanlarda enkoderlerin öneminin anlaşılacağını belirtti.

Teknolojik Değeri Yüksek

Sanayide mekanizmaların hassas pozisyonlanmasında, sağlık sektöründe ve robotik uygulamalarda kullanılabilecek bir ürün geliştirdiklerini anlatan Karalı, hassas pozisyonlu cihazlar üreten firmaların, ithal ürünler yerine tasarımlarını tercih edebileceğini dile getirdi. Doç Dr. Mehmet Karalı sözlerini "Ürettiğimiz prototipin bundan sonraki aşamalarında boyutu küçültülmüş, görselliği arttırılmış, ticari değeri yükseltilmiş bir ürün olarak üretilmesini ve yerli sanayimize katılmasını arzu ediyoruz.” şeklinde tamamladı.

NEÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş, prototipin laboratuvarda kalmaması için sanayi - üniversite iş birliğinin öneminin altını çizdi. Erişmiş durumla ilgili "Özel sektörden, bu prototiple ilgilenecek ve ürünleştirecek şirketlerden destek bekliyoruz. Her türlü bilgi birikimimizi ve tecrübemizi paylaşmaktan onur duyarız. Yeter ki bu prototip ürünleşsin ve ülkemize bir katma değeri olsun." ifadelerini kullandı. Bu tür projelerin öğrenci yetiştirmede önemini dile getiren öğretim üyesi, “Bir ürünün, projenin, nereye gidebileceği hakkında fikir sahibi olan öğrenciler, geceli gündüzlü çalışıp belli bir ritmi yakalıyor.” dedi.

Yüksek lisans öğrencisi mekatronik mühendisi Ali Tahir Karaşahin, “Biz bu projenin çekirdeğinden meyve haline gelinceye dek içinde olmuş olduk.” dedi. Bu tip çalışmaların önemini vurgulayan Karaşahin, sanayide böyle ürünlerle karşılaştıklarında geri planda nasıl geliştirildiklerini daha iyi anladıklarını belirtti.