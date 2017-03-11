Türk Bilim İnsanları Antarktika'da Ne Yapıyor?

Antarktika, Güney Yarımkürenin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbu'nu içeren kıta olarak bilinir. Afrika ve Okyanusya'nın güneyinde var olan bu kıta hiçbir ülkeyi barındırmaz, ancak her ülkeden bilimsel keşiflere olan açıklığıyla bilinir. Türk bilim insanları da bu araştırmalarda aktiv yer almak istediklerini söyleyerek bölgeye uçtular.

İşte bu kıta, son aylarda Türkiye'nin de bilimsel araştırmalar ilgi alanına girdi. Türk bilim insanları, kıtayla ilgili yapılabilecek kadar bilimsel çalışma varsa yapmak ve bilimsel makaleler üretmek için Antarktika'da kıtada söz sahibi olmak istiyor.

Antarktika'da, Türkiye'ye ait bilim üssü kurulması için çalışmalara katılan Türk bilim insanlarından Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, oradaki bilimsel çalışmalarda söz sahibi olmak istediklerini açıkladı.

Halıcı, yaptığı açıklamada, Antarktika’da Türkiye’ye ait bilim üssü kurulma çalışmalarında bulunmak üzere bilim ekibiyle ikinci kez kıtaya gittiklerini de hatırlattı.

Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, Antarktika’da 40 gün bilimsel araştırma yaptıklarını ve James Ross Adası ve çevresinde 500’e yakın diken ve kara yosunu örneği topladıklarını da söyledi. Halıcı, "Bu örneklerin bir kısmının sınıflandırılmasını araştırma yaptığımız bölgede gerçekleştirdim. Geri kalanını da laboratuvarda araştırıp makale üretmeye çalışacağız" dedi. Halıcı, amaçlarının Antarktika’da Türk Bilim Üssü’nün kurulması olduğunu da vurguladı ve "Antarktika'da Türkiye'nin bir bilim üssünün bulunmasını ve kıtada söz sahibi olmak istiyoruz. Çünkü söz sahibi olan ülkelere baktığımızda bizden çok farklı olmadıklarını görüyoruz. Biz büyük bir ülkeyiz dolayısıyla Antarktika’da da söz sahibi olmamız gerekir" diye konuştu.

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