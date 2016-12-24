Türk Gençlerden Oluşan Hacker Ordusu Kurulacak

Son bir yılda siber saldırılara fazlasıyla maruz kalan Türkiye, siber saldırılarla mücadele etmek adına genç Türk bilişimcilerden oluşan bir hacker ordusu kurmak için kolları sıvadı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) danışmanlığında kurulacak olan hacker ordusu çalışanları için konuşulan maaş da oldukça cazip görünüyor.

Sistemi ele geçirilmiş bilgisayar oranında dünya dördüncüsü olan Türkiye son 1 yılda 90 milyon kadar siber saldırıya maruz kaldı. Siber saldırılara karşı bir eylem planı hazırlığı içine giren hükümet ise Türk genç bilişimcilerden oluşan bir hacker ordusu kurmak adına işe alım yapılacağını duyurdu. İşe alımların genç bilgisayar dahileri tarafından yoğun ilgi görmesi beklenirken, BTK işe alımlarda söz sahibi olacak. BTK tarafından test edilen genç bilişimciler, yeterli görülmeleri halinde hacker ordusuna dahil olacak. Bu kapsamda BTK başvuruları başlattı ve hacker ordusuna katılmayı hedefleyen bilişimciler için konuşulan maaşın da 6-10 bin lira arasında olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan BTK başkanı Ömer Fatih Sayan, son bir yılda 90 milyon siber saldırıya uğrandığının altını çizerken, işe alımların bir an evvel gerçekleşip faaliyete geçileceğini aktardı. Ayrıca Sayan, bu alanda nitelikli insan gücünde eksik olduğunu ve 7 gün 24 saat çalışmayı göze alacak genç bilişimcilerin oluşturacağı hacker ordusu ile bu eksikliğin giderileceğini kaydetti.

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