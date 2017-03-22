Türk Hackerlar Apple'ı Tehdit Ederek Fidye İstedi!

Yeni ortaya çıkan ve kendilerini Turkish Crime Family olarak adlandıran bir hacker grubu 200 milyon iCloud hesabını uzaktan sıfırlayacaklarını iddia edderek Apple'ı tehdit etti ve fidye talep etti. Kendisini Turkish Crime Family olarak tanımlayan ekip Apple güvenlik ekibiyle iletişime geçtiklerini ve istedikleri şartlar gerçekleşmezse 7 Nisan'da ellerindeki bütün iCloud hesaplarını sıfırlayacaklarını iddia ediyor. Hackerlar, fidye olarak 75.000 dolar değerindeki Bitcoin veya Ethereum ya da 100.000 dolar değerinde iTunes hediye kartı talep etmekteler.

Hackerlar yabancı basına yaptıkları açıklamada sadece paralarını istediklerini dile getiriyorlar ve bu olayın birçok Apple müşterisinin ilgisini çekebileceğini ifade ediyorlar. Üstelik Apple güvenlik ekibi ile hackerlar arasında geçtiği iddia edilen yazışmaların yer aldığı e-postalar da paylaşılmış. Bu e-postaların birinde Apple güvenlik ekibinden isimsiz bir üye hackerların elindeki veritabanından bir örnek talep ediyor.

Hackerların, çalınan bazı iCloud hesaplarına giriş yaparken kaydettikleri bir YouTube videosunu paylaştığı da iddialar arasında yer alıyor. Bu videoda yedeklenen fotoğraflara erişildiği, ayrıca cihazın uzaktan sıfırlanabilme imkanının gösterildiği dile getiriliyor; fakat biz bu videoya erişemediğimiz için bu iddiayı doğrulayamıyoruz.

Paylaşılan bu video sonrasında ise Apple güvenlik ekibi Turkish Crime Family'den, istenmeyen bir ilgi çektiği için videoyu kaldırmasını kibarca talep etmiş. Buna ek olarak Apple'ın siber suçluları yasaları çiğnedikleri için ödüllendirmediği de not düşülüyor.

Turkish Crime Family'nin adına açılmış 2 Twitter hesabı bulunuyor. Bu hesapların ikisi de bu ay içinde açılmış ve aynı sabitlenmiş mesajlara sahipler. Bu hesaplara buradan erişerek grubun faaliyetlerini takip edebilirsiniz:

https://twitter.com/turkcrimefamily

https://twitter.com/turkcrime

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