Türk Hackerlar, Borussia Dortmund ve Hollanda Twitter Hesaplarını Hackledi

Türkiye ve Hollanda arasındaki siyasi gerginlik bugün Twitter‘a üzerinde siber saldırılara yol açtı. Türkiye’den Twitter’a yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırılarda birçok önemli Twitter hesabı hacker’lar tarafından ele geçirildi.

Saldırının "Twitter Counter" isimli Hollanda merkezli üçüncü parti bir analitik uygulaması sayesinde gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan siber saldırı da hem kişisel, hem de kurumsal hesapların ele geçirildiği de gelen haberler arasında.

Bu haberle eş zamanlı olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un resmi Twitter hesabının da ele geçirildiği ve bilinmeyen kişiler tarafından ele hesaptan Türkçe olarak politik mesajlar yayınlandığı da söyleniyor.

Saldırılan Hollanda menşeli tüm hesaplara #Nazialmanya ve #Nazihollanda etiketleriyle başlayan Türkçe bir Tweet yerleştirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanmış bir video de bu iletiyle beraber yoğun olarak kullanıldı. Twitter'a yapılan bu saldırılarda, Hollanda'da hedef alınan hesapların profil ve kapak görselleri de Türk bayrağıyla değiştirildi.

Bu gelişmeler yaşanırken bir resmi açıklama yayınlayan Twitter Counter şirketi, kendi servisleri kullanılarak yapılan saldırının farkında olduklarını ve gereken önlemleri alarak saldırıyı araştırmaya başladıklarını söyledi.

Hollanda'ya yönelik olan söz konusu saldırı Amnesty International, Duke Üniversitesi, Reuters Japon, BBC Kuzey Amerika, UNICEF, Forbes ve Blockchain gibi önemli kurumları da etkiledi.

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