Türk-İngiliz Ticaret ve Endüstri Odası'nın Sitesi Arka Arkaya Hacklendi!

Turkish British Chamber of Commerce and Industry ya da kısa adıyla TBCCI olarak bilinen Türk-İngiliz Ticaret ve Endüstri Odası'nın internet sitesi ardı ardına hacker saldırılarının hedefi oldu. İngiltere ve Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımları teşvik etme amacıyla kurulmuş olan bu kurumun www.tbcci.org adresine sahip internet sitesi birkaç gün arayla farklı hacker grupları tarafından hacklendi ve hackerlar sisteme kayıtlı kişilerin isimlerine, e-posta adreslerine, telefon numaralarına eriştiler. Hack saldırısı sonucu bu bilgilere eriştiklerini kanıtlamak isteyen hackerlar elde ettikleri veri tabanının bir bölümünü de paylaştılar.

Türk-İngiliz Ticaret ve Endüstri Odası'na yöneltilen saldırılardan ilki kendilerini Mezopotamya Hackerları olarak tanıtan ve Kürt kökenli hackerlardan oluşan gruptan geldi. Grubun 2011 yılında Roboski'de yaşanan olayları protesto etmek için sitenin anasayfasında bir mesaj paylaştığı iddia ediliyor. Site şu an bakım altına alınmış olduğu için bu mesaja an itibariyle erişilememekte:

Türk-İngiliz Ticaret ve Endüstri Odası'nın internet sitesine yöneltilen bir diğer saldırı da Kapustkiy adlı hacker grubu tarafından geldi. Daha önceden de farklı ticaret odalarını hedef alan saldırılarıyla gündeme gelen grup sitenin veritabanına ulaşarak isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları, gerçek adresler ve hatta sitenin admin hesaplarınn detaylarına erişti.

Kapustkiy hackerları sitenin adminleri ile iletişime geçmeye çalıştıklarını; fakat cevap alamadıklarını iddia ediyorlar. Site yönetiminden de konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmış değil.

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