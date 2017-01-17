Türk Instagram Kullanıcılarına Çok Önemli Şifre Uyarısı!

Intel Security, Türk Instagram kullanıcılarının şifrelerinin tehlikede olduğunu duyurdu. "Instagram profilinizi ziyaret edenleri göstermeyi, takipçi kazandırmayı ve profil performansını analiz etmeyi vaat eden zararlı uygulamalar, kullanıcıların şifrelerini çalıyor" diyen ekip, tespit ettiği zararlı uygulamalardan korunmak için mobil güvenlik uygulamalarını tavsiye ediyorlar.

Intel Security'nin araştırma ekibi, başta Facebook, Instagram ve Twitter olmak üzere, popüler sosyal medya uygulamalarının daha etkin kullanımı için geliştirilen hizmetleri taklit eden yeni bir tuzak tespit etti. Google Play Store’da Instagram şifrelerini çalan bazı yazılımları saptayan ekip, durumu Google'a bildirdi ve zararlı uygulamaların kaldırılmasını istedi.

Görünümü Instagram, Amacı Hack!

Kötü amaçlı uygulamanın görünümü, Instagram’ın orijinal logosu ve tasarımıyla sunulduğu için, kullanıcılar güven duyarak “Instagram ile giriş yap” düğmesine basıp giriş yapıyor. Kullanıcılara Instagram performanslarını ölçümlemeyi ve profillerini ziyaret edenleri görüntülemeyi vaat eden kötü amaçlı uygulamalar, şifre bilgilerini çalarak bir sunucuya yönlendiriyor. Siber korsanlar kendilerine düz metin olarak gelen bu verileri, kolaylıkla ayarlardan e-posta ve şifre değiştirerek ele geçirebiliyor.

Bununla da yetinmeyen hackerlar, kullanıcıların çoğunlukla aynı şifreyi farklı hizmet ve uygulamalarda da kullanmasını fırsata çeviriyor. Intel Security uzmanlarına göre, bu zararlı uygulamaları üreten kötü niyetli kişiler, aynı şifre ve e-posta kombinasyonlarını kullanarak diğer sosyal ağlarda da denemeler yapıyor. Dolayısıyla bir kişi Instagram hesabını bu kişilere kaptırdığında, aynı e-posta ve şifrenin kayıtlı olduğu Facebook, Twitter ve YouTube hesapları da ele geçirilebiliyor.

Çözüm: Mobil Güvenlik Uygulaması

Intel Security, kullanıcılara kendilerini güvene almaları için mobil güvenlik ve parola yönetim yazılımı yüklemelerini öneriyor. Ayrıca bilinmeyen kaynaklardan indirilen uygulamalara da güvenilmemesi gerektiğini bildiren Intel Security uzmanları, bu uygulamaları kullanmanın önemine dikkat çekiyor.

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