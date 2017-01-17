?     Geri Bildirim
TamindirHaberGüvenlik , Sosyal MedyaTürk Instagram Kullanıcılarına Çok Önemli Şifre Uyarısı!

Türk Instagram Kullanıcılarına Çok Önemli Şifre Uyarısı!

Türk Instagram Kullanıcılarının Şifresi Tehlikede!

Intel Security, Türk Instagram kullanıcılarının şifrelerinin tehlikede olduğunu duyurdu. "Instagram profilinizi ziyaret edenleri göstermeyi, takipçi kazandırmayı ve profil performansını analiz etmeyi vaat eden zararlı uygulamalar, kullanıcıların şifrelerini çalıyor" diyen ekip, tespit ettiği zararlı uygulamalardan korunmak için mobil güvenlik uygulamalarını tavsiye ediyorlar. 

Intel Security'nin araştırma ekibi, başta Facebook, Instagram ve Twitter olmak üzere, popüler sosyal medya uygulamalarının daha etkin kullanımı için geliştirilen hizmetleri taklit eden yeni bir tuzak tespit etti. Google Play Store’da Instagram şifrelerini çalan bazı yazılımları saptayan ekip, durumu Google'a bildirdi ve zararlı uygulamaların kaldırılmasını istedi. 

Görünümü Instagram, Amacı Hack!

Kötü amaçlı uygulamanın görünümü, Instagram’ın orijinal logosu ve tasarımıyla sunulduğu için, kullanıcılar güven duyarak “Instagram ile giriş yap” düğmesine basıp giriş yapıyor. Kullanıcılara Instagram performanslarını ölçümlemeyi ve profillerini ziyaret edenleri görüntülemeyi vaat eden kötü amaçlı uygulamalar, şifre bilgilerini çalarak bir sunucuya yönlendiriyor. Siber korsanlar kendilerine düz metin olarak gelen bu verileri, kolaylıkla ayarlardan e-posta ve şifre değiştirerek ele geçirebiliyor. 

Bununla da yetinmeyen hackerlar, kullanıcıların çoğunlukla aynı şifreyi farklı hizmet ve uygulamalarda da kullanmasını fırsata çeviriyor. Intel Security uzmanlarına göre, bu zararlı uygulamaları üreten kötü niyetli kişiler, aynı şifre ve e-posta kombinasyonlarını kullanarak diğer sosyal ağlarda da denemeler yapıyor. Dolayısıyla bir kişi Instagram hesabını bu kişilere kaptırdığında, aynı e-posta ve şifrenin kayıtlı olduğu Facebook, Twitter ve YouTube hesapları da ele geçirilebiliyor.

Çözüm: Mobil Güvenlik Uygulaması

Intel Security, kullanıcılara kendilerini güvene almaları için mobil güvenlik ve parola yönetim yazılımı yüklemelerini öneriyor. Ayrıca bilinmeyen kaynaklardan indirilen uygulamalara da güvenilmemesi gerektiğini bildiren Intel Security uzmanları, bu uygulamaları kullanmanın önemine dikkat çekiyor.

İndir16 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Sosyal Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir48 MB
Instagram Windows-phone
Instagram Windows-phone Windows Phone için Popüler Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir8 MB
McAfee Mobile Security Android
McAfee Mobile Security Android Android için McAfee Güvenlik Uygulaması

İndir5.1 MB
Norton Mobile Security Android
Norton Mobile Security Android Android İçin Güvenlik Uygulaması

İndir10.5 MB
Norton Mobile Security iOS
Norton Mobile Security iOS iOS için Norton Güvenlik Uygulaması

Instagram'a 2 Yeni Özellik Daha Geldi

Facebook, Twitter ve Instagram’dan Başlayarak Bilişim Altyapımız Millileşiyor

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 17.01.2017

Türk Instagram Kullanıcılarına Çok Önemli Şifre Uyarısı! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Elektronik Ürünlere Yüzde 15 Zam Geldi Elektronik Ürünlere Yüzde 15 Zam Geldi   Tedarikçi firmalar kur artışlarını fiyatlarına yansıtacak ve raflardaki ürünlerin fiyatlarını da kademeli olarak artıracaklar. Dolar kurunun…
Galaxy Note 7'lerin Patlama Nedeni Belli Oldu Galaxy Note 7'lerin Patlama Nedeni Belli OlduTeknoloji dünyasında geçtiğimiz sene yaşanan en büyük skandallardan bir tanesi Galaxy Note 7 telefonların durdukları yerde alev almasıydı.… Razer’ın Project Valerie Tasarımını Çalan Çinliler Cihazı Pazara Sürdüler Bile Razer’ın Project Valerie Tasarımını Çalan Çinliler Cihazı Pazara Sürdüler BileCES 2017’de konsept projelerden biri olarak sunulan Razer'ın Project Valerie bilgisayarı, son zamanlarda görebileceğimiz en ilginç ürünlerden…
Airbus, 'Uçan Araba' Prototipini Bu Yıl Sonuna Hazırlıyor! NASA'nın Yeni Astronot Simülatöründe Bir Uzay Çiftçisi Oluyoruz

ÇOK OKUNAN HABERLER

GÜVENLIK HABERLERİ

Tamindir E-Bülten