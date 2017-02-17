Türk Lise Öğrencisinin Teknoloji Projesi Tayvan'da İkinci Oldu

Tayvan’da gerçekleştirilen Uluslararası Bilim Fuarı’na, 23 ülke katılım gösterdi. Türkiye’yi, Üsküdar Amerikan Lisesi örencisi Alara Güler’in temsil ettiği fuarda, Türk öğrencinin ‘TohumBot’ adını verdiği projesi 247 proje arasından ikinciliği kazandı.

Bahçe tarımında kullanılacak TohumBot, tarımsal uygulamaların verimini artıracak. Aynı işi insansız ve daha düşük maliyetle yapmayı sağlayacak Yarı - Otonom Mobil Robot’un, Türk bir lise öğrencisinin elinden çıkması oldukça gurur verici.

Bilimsel Çalışmalarına Devam Edecek

Güler, Tayvan’da gerçekleştirilen ödül törenine, proje danışmanı ve aynı zamanda kimya öğretmeni Talha Kılıç ve yarışmanın Türkiye direktörü Ümit Karademir ile birlikte katıldı. Madalyasını, Intel Taiwan Başkanı Dr. Nan Shyan Chunun ve Taipei Türk Ticaret Ofisi İkinci Katibi Erhan Gülmez’in elinden alan milli gururumuz, bilimsel çalışmalarına devam edeceğini söyledi.