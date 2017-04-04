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Türk Tasarım Ekibine Büyük Onur

Türk tasarım ekibi ödül

Doç. Dr. Hakan Gürsu ve Designnobis ekibi, elektrik alt yapısına sahip olmayan ülkeler için geliştirdikleri Infinite Light isimli ürün ile altın madalya alırken, yarışmaya katıldıkları diğer tasarımlar da ödüller almayı başardı. 

ODTÜ Öğretim Üyesi Hakan Gürsü ve Desingnobis tarafından geliştirilen Infinite Lightüçüncü dünya ülkelerindeki düşük gelirli kırsal haneler için tasarlanan, gündüz şarj olup gece kullanılabilen aydınlatma aleti, "European Product Design Award" yarışmasında altın madalya kazandı. Bu sene ilk defa düzenlenen tasarım ödülleri, ürün tasarımı alanında ulaşım araçları, mobilya, kentsel ürünler gibi farklı başlıklarda en yenilikçi uygulamaları ödüllendirmek amacıyla başlatılmıştı. Tüm bun başlıkların yanı sıra ödüller, toplumların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yapılan tasarımlar arasından en iyilerini seçmeyi de amaçlıyordu. 

Infinite Light

ODTÜ Teknokent'te yer alan endüstriyel tasarım ve inovasyon çalışmalarını sürdüren Gürsu ve ekibinin geliştirdiği ödüllü ürünler arasında "Infinite Light" isimli tasarım, "Kırsal Sürdürülebilir Tasarım" kategorisinde altın madalyaya layık görüldü. Güneş enerjili aydınlatma ünitesi, atık pet şişelerin içine kapsül halinde yerleştirilen güneş paneli, tekrar doldurulabilir batarya ve LED'leri içeren sistemden oluşuyor.

Shelter

Yine aynı ekibin tasarladığı bir başka ürün de savaş ya da doğal afet gibi durumlarda kullanılması için geliştirildi ve altın madalya aldı. Ekibin "Delphi" isimli tasarımı ise "Deniz Ulaşımı Araçları" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Tasarım, şehir içi deniz yolu ulaşımında kullanmak üzere geliştirilen 16 metrelik katamaran, kompozit gövde, artırılmış ışık kullanımı ve panorama ile yolculara kısa mesafe seyahatlerde maksimum konfor sağlıyor. 32 yolcu kapasiteli araç, ikonik bir form ile verimli ve yüksek performanslı malzeme ve teknoloji kullanımını bir arada sunuyor. Avrupa Parlementosu tarafından, Brüksel'de düzenlenecek ödül gecesine katılacak olan ekip, tasarımlarına layık görülen ödülleri almaya Brüksel'e de gidecekler. 

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Yazar: - 04.04.2017

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