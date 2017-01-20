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Türk Telekom 4.5G İnternet Servisi Çöktü

ttkom

Türk Telekom'un 4,5G mobil internet hizmetinde arıza nedeniyle başlayan bir sıkıntı olduğu bildirildi. Konuyla ilgili olarak Türk Telekom Destek hesabına çok sayıda şikayet tweet'i geliyor. Sorun henüz giderilmiş değil

Bugün sabah cep telefonlarından internete girmek isteyen Türk Telekom aboneleri, mobil veri bağlantısının sağlanamadığını fark ettiler. Çoğu kullanıcı önce sorunun telefonlarından kaynaklandığını düşündü. Ancak Türk Telekom'u arayan bazı aboneler sorunun firmadan kaynaklandığını öğrendiler.

turk telekom

Yaşanan yoğunluk nedeniyle birçok abone Türk Telekom'un müşteri hizmetlerine de ulaşamadı. Bu arada bazı kullanıcılar 3G'de de sorun yaşandığını rapor ettiler. Şikayetlerin ardı ardına gelmesinin ardından sosyal medyaya da taşınan durum birçok kullanıcının tepkisine neden oldu. Bu arada gelen mesajlara @TTDestek adlı hesaptan bütün kullanıcılara tek tek 'Merhaba bize ilettiğiniz talebinizle ilgili en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz' yanıtı verildi.

Türk Telekom Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

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Yazar: - 20.01.2017

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