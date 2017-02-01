Türk Telekom'a 184 Milyon Liralık Borç Şoku

İletişim operatörü Türk Telekom, Avea ve TTNET markalarını kendi çatısı altında birleştirmişti ama gelin görün ki devlet, Avea’nın 184.1 milyon liralık borcu için Telekom’a tebligat gönderdi.

2012 ve 2013 yılları için gerçekleştirilen inceleme raporunda; Avea’nın hazine payı yükümlülüğünü, 2G hizmetleri için 117.4 milyon lira, 3G hizmetleri için ise 66.7 milyon lira eksik ödediği öne sürüldü. Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Tutarın çok büyük bir bölümünün fatura indirimlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda 2G hizmetleri ile ilgili Avea lehine, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş bir karar mevcuttur. Tahkim kararı ile ilgili olarak ulusal mahkemeler nezdinde dava süreci devam etmektedir. Şirketimiz rapor detaylarını inceledikten sonra talepler karşısında nasıl hareket edeceğine karar verecektir” denildi.

1995 tarihinde, Telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin birbirinden ayrılmasıyla kurulan Türk Telekom, 2015'de Avea’daki payını yüzde 100’e çıkarmıştı. 2016'da Türkiye’nin ilk entegre operatörü olan Telekom'un bu borçlar konusunda ne gibi bir strateji izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.

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