Türk Telekom'un da Dahil Olduğu Deniz Altı Fiber Kablo Sistemi Tamamlandı

Türk Telekom International'ın da dahil olduğu deniz altı fiber kablo sistemi projesi SEA-ME-WE 5 tamamlandı ve devreye girdi. Bu projeyle beraber Türkiye, enerji ve ulaşım projelerinde olduğu gibi küresel veri akışında da köprü vazifesini üstlenmiş oldu.

Türk Telekom iştiraklerinden olan Türk Telekom International’ın Marmaris’te inşa ettiği istasyonun da dahil olduğu bu proje ile 17 ülke, fiber hat ile deniz altından birbirine bağlandı. Batı Avrupa’dan başlayarak Orta Doğu ve Güney Doğu Asya’ya uzanan ilk fiber deniz altı bağlantısı olan bu girişim, kaliteli ses ve veri trafiğinde en az gecikme oranı ile sağlayacak. SEA-ME-WE 5 adı verilen proje, toplam 20 bin kilometrelik hat uzunluğuna sahip.

SEA-ME-WE projesi daha önceki deniz altından veri taşıyan benzerlerinden farklı olarak, teknolojik yeniliklere uygun şekilde tasarlanıp geliştirildi. Sistem ülkelere alternatif ve kesintisiz iletişim alternatifleri sunabilecek kapasiteye de sahip.

Türk Telekom International Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Candan Toros, "Başarı ile tamamlanan bu projeyle Türkiye’yi bölgesel bir dijital üs haline getirmek üzere önemli bir adım daha atmış ve ülkemize ekonomik açıdan da yeni fırsatlar yaratmış olmaktan gururluyuz" dedi.

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