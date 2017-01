Türk Yapımı FPS Oyunu The Last One Steam'de Desteğinizi Bekliyor!

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda sizlerle Türk yapımı FPS oyunu The Last One için hazırladığımız inceleme yazısını paylaşmıştık. Beta sürecinde incelediğimiz bu zombi oyunu bize İstanbul'a konuk olarak zombi felaketine tanık olma imkanı veriyordu. Halen geliştirilme sürecinde olan FPS oyunu geçtiğimiz günlerde Steam Greenlight üzerindeki yerini aldı ve destek için kullanıcı oylamasına açıldı.

The Last One'da 2023 yılına yolculuk ediyoruz. Şehirdeki zombi kıyametinden sonra hayatta kalan tek insan olduğunu düşünen ve bu nedenle kendisini "Sonuncu" olarak adlandırılan bir kahramanın yerine geçtiğimiz oyunda bizim gibi hayatta kalan diğer insanların izini araştırırken zombi ordularıyla çarpışıyor ve İstanbul'un farklı noktalarını keşfediyoruz. Oyuncular The Last One'ı dilerlerse tek kişilik senaryo modunda oynayabilecek, dilerlerse de farklı online oyun modlarından birini seçerek oynayabilecekler.

Oyunu geliştiren ve bir hayli genç arkadaşlardan oluşan Phoenix Game and Publisher Studio oyunun beta sürümünden sonra The Last One'ı bir hayli geliştirmeyi başarmış. İincelediğimiz beta sürümünden sonra oyuna kazandırılan yenilikler şu şekilde:

- Grafiklerde, animasyonlarda, yapay zekada rötuşlar yapıldı

- Hasar modellemesi detaylandırıldı

- Oyuna market eklendi (harita, silah, silah görüntüsü ve güçlendirme satın alma bu bölümden yapılacak)

- Oyunun hikayesi detaylandırıldı

- Hata düzeltmeleri yapıldı

- Oyunun çok oyunculu oyun modu tamamlandı

- 4K kalitede kaplamalar eklendi

- Oyuna yeni zombi türleri eklendi

- Oyuna yeni asker sınıfları eklendi (ağır zırhlı, assault, pompalı, sniper, füzeci)

Oyunun betasını incelediğimizde tespit ettiğimiz eksiklerin birçoğunun kapatılması için çabalandığını görüyoruz. The Last One'ın Steam üzerinde yayınlanmasını istiyorsanız bu bağlantıyı kullanarak oyunun Steam Greenlight sayfasını ziyaret edebilir ve "Evet" tuşuna tıklayarak oyunun çıkması için destek olabilirsiniz:

Oyunun beta incelemesine buradan ulaşabilirsiniz, oyunun bu beta sürümünden sonra büyük bir yol katettiğini belirtmekte fayda var:

