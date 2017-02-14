Türk Yapımı Hayatta Kalma Oyunu Potentia Desteklerinizi Bekliyor!

Ülkemizin oyun sektöründe varlığı giderek artmaya başlıyor. Mount & Blade gibi dünya çapında ses getiren yapımların yanısıra dikkat çeken bağımsız projelerle de karşılaşıyoruz. Bu projelerden bir tanesi de Potentia adlı yeni hayatta kalma oyunu. Steam Greenlight üzerinde oyun severlerin beğenisine sunulan oyun, yeterli desteği alabilirse Steam platformu üzerinde yayınlanarak oyuncularla buluşacak. Potentia temel olarak post apokaliptik dünyada geçen hikayeye sahip olan bir aksiyon oyunu. Oyunumuzun ana kahramanı Victor, medeniyetin çöktüğü, kanunların geçersiz kaldığı ve doğa kanunlarının geri döndüğü bir dünyada zorlu bir yaşam mücadelesine giriyor. Bu mücadeleden başarılı çıkabilmesini sağlamak için ona yardımcı olarak hikayeye dahil oluyoruz.

Potentia, TPS kamera açısıyla, yani 3. şahıs kamera açısıyla oynanabilen bir oyun. Oynanış kısmında oyunculara esnek bir yapı sunulması planlanıyor. Oyuncular düşmanlarıyla savaşabilmek için dilerlerse gizliliği, dilerlerse aksiyonu tercih edebilecekler. Gizli hareket ederken yerinizi belli etmeden düşmanlarınızı temizleyebilecek, aksiyonu tercih ettiğinizde de silahlarınızı ve gücünüzü konuşturabileceksiniz.

Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen Potentia bu oyun motoru sayesinde tatmin edici bir grafik kalitesi sunacak. Oyunu geliştiren ekip is 6 üniversite öğrencisinden oluşuyor. Genç geliştiriciler oyunun 2017 yılında tam sürümüyle Steam üzerinde yer almasını planladıklarını açıklıyorlar. Ayrıca oyunun bir demo sürümü de yayınlanacak ve oyunculara Potentia'yı test etme imkanı sunulacak.

Potentia'ya Steam Greenlight üzerinde destek olmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İndir Potentia Türk Yapımı Hayatta Kalma Oyunu

Oyunun oynanış görüntülerini içeren video da burada:

Türk Yapımı FPS Oyunu Hunt Down the Freeman'ı Yakından Tanıyalım

Gordon Freeman'ı Özlediniz mi? Türk Yapımı Half Life 2 Modunu Kaçırmayın!