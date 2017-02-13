Türk Yapımı Mini Anti Terör Tankı Göreve Hazır

Konya'da üretilen insansız kara aracı Spider Man amblemli ANKEBOT, görenlerin beğenisini kazandı. ANKEBOT anti terör görevlerinde kullanılacak.

Konya'da Merkez Sanayi Sitesindeki bir firma, terörle mücadelede zayiatın önüne geçebilecek robot sistemi üzerinde bir süredir çalışıyordu. Firma uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonunda 1 metre yüksekliğinde ve 1,5 metre uzunluğunda paletli bir mini tank görünümündeki robotu üretmeyi başardı. Bir ekranla bütünleşmiş joystick kumanda paneli ile kontrol edilen ANKEBOT isimli bu araç, 8 saatlik aküsü ile saatte 6 kilometre hıza çıkabiliyor ve 100 kilogram yükü taşıyabiliyor.

Savunma sanayi için geliştirilen ANKEBOT, tehlikeli bölgelerin keşfinde güvenlik güçlerine katkı sağlayarak kolluk kuvvetlerinin güvenliğini sağlayarak zayiatı minimuma indirebilecek.

Türkiye'nin, yurt içi ve dışında yürüttüğü terör operasyonlarında kullanabileceği bir araç üretmek için çalışma başlattıklarını anlatan firma sahibi Bahattin Düzgün, AA muhabirlerine verdiği açıklamada, aracı kendi imkanlarıyla üretip geliştirdiklerini ve Genelkurmay Başkanlığı ile görüştüklerini söyledi. Düzgün, " Savunma Sanayii Müsteşarı buraya geldi ve robotu inceledi. Savunma Sanayii Müsteşarlığından haber bekliyoruz. ANKEBOT, güvenlik kurumlarımızın yöneticilerini etkilemeyi başardı. Savunma sanayisine kazandırabilir, bunu hedefliyoruz" dedi.

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