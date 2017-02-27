Turkcell Barcelona’da Ödüle Layık Görüldü

Bugün Barcelona’da başlayan MWC 20017 Mobil Dünya Kongresi’nde Dünya’nın mobil teknoloji devleri bir araya geldi. Açılış gününde düzenlenen ödül törenine, yardıma ihtiyacı olan mültecilere özel çalışmalar yürüten, aralarında Turkcell’inde bulunduğu telekomünikasyon şirketleri 'Mobil İletişim Sektörüne Önemli Katkı' ödülüne layık görüldü.

GSMA İnsani Durumlar İletişim Sözleşmesi'nin (Humanitarian Connectivity charther) imzacısı olan Turkcell, ödülünü Vodafone Foundation, Asiacell, Zain ve Deutsche Telecom şirketleriyle birlikte aldı. Beş operatör adına ödülü GSMA Yönetim Kurulu Başkanı Sunil Mittal'ın elinden alan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Şunun farkında olmalıyız ki, dünyanın en büyük trajedisinde fark yaratabilecek imkanlara sahip bir sektörde bulunuyoruz. Bu insani kriz hepimiz için çok büyük bir sınav. Geçtiğimiz 6 yılda iletişimin kriz dönemlerinde hayat kurtarıcı bir rol üstlendiğini tekrar gördük.” dedi.

Suriyelilere yaptıkları yardımları anlatan Terzioğlu, Merhaba Umut gibi mobil uygulamalar geliştirerek Suriyelilerin ihtiyaç duydukları bilgilere ve hizmetlere erişimlerini sağladıklarının altını çizdi. “Teknolojiyle hayata geçirebildiğimiz bu imkanlar ancak yardım etmek istersek ortaya çıkabiliyor. Biliyorum ki bu onur verici ödülü paylaştığımız Vodafone Foundation, Asiacell, Zain, Deutsche Telekom da aynı motivasyonla, müşterilerini ön plana alarak, kendi ekonomilerinin ve toplumun gelişmesine fayda sağlamak için var gücüyle çalıştıkları için buradalar.” diye Terzioğlu, Hayatları iyileştirme yönündeki çaba ve çalışmaları bu kadar merkezinde bulunduran bu topluluğun bir parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

İndir42 MB Merhaba Umut iOS iPhone ve iPad için Türkçe Rehber Uygulaması

İndir34 MB Merhaba Umut Android Android için Türkçe Rehber Uygulaması

İndir63 MB Turkcell Hesabım iOS iPhone için Turkcell Hesabım Uygulaması

İndir10 MB Turkcell Hesabım Android Android için Turkcell Hesabım Uygulaması

İndir21 MB Turkcell Platinum Android Android için Turkcell Platinum Uygulaması

İndir41 MB Turkcell Platinum iOS Turkcell Platinum Uygulaması

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