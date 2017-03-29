Turkcell Superonline, ADSL ve VDSL Müşterilerine de AKK Aşımında Joker Seçeneği Sunuyor

Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcılarından olan Turkcell Superonline, daha önceden fiber internet müşterilerine sunduğu Joker AKK hizmetini ADSL ve VDSL bağlantıya sahip müşterilerine de sunmaya başladı. Bilindiği üzere AKK ülkemizin internet kullanıcılarının en büyük dertlerinden bir tanesi. Oldukça düşük olan AKK sınırları nedeniyle ayın ilk haftalarında AKK doluyor ve internet hızınız ciddi anlamda düşüyor. Düşülen hızın çok düşük ve çağ dışı olması sebebiyle ne kadar hızlı bir hatta sahip olursanız olun, bu bağlantının potansiyelini kullanamıyor, düşük çözünürlüklü video izlemeye ya da düşük hızda dosya indirmeye mahkum oluyorsunuz.

Turkcell Superonline, Joker AKK hizmetiyle AKK'sı dolan fiber internet müşterilerine ek kota satın alma imkanı veriyordu. Bu sayede kotanıza ek GB ekleyebiliyor, yüksek hızda internet kullanmaya devam edebiliyordunuz. Ücretli bir paket yükseltmesi olan Joker AKK'nın fiber internet için belirlenen fiyatları şu şekildeydi:

ADSL ve VDSL müşterileri için Joker AKK fiyatları ise şu şekilde belirlenmiş:

Görüleceği üzere ADSL ve VDSL müşterileri için belirlenen Joker AKK ücretleri, fiber internet müşterilerinden daha yüksek; hatta 100 GB pakette fiyat 2 katına çıkıyor. Fiyatlar zaten genel olarak el yakmakta.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan AKK hakkında önemli açıklamalar yapmış, Mayıs ayından itibaren AKK aşımında düşülen hızın yukarı çekileceğini ve gece saatlerinde internet kullanımının kotaya dahil edilmeyeceğini doğrulamıştı. Bu açıklamalara bu yazımızdan ulaşabilirsiniz:

Ulaştırma Bakanı Adil Kullanım Kotası Hakkında Yeni Açıklamalar Yaptı

Eğer mevcut internet hattınız için yeni taahhüt vermeyi düşünüyorsanız Mayıs ayında yürürlüğe girecek yeni düzenlemelere dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. TurkNet de geçtiğimiz günlerde belli şartlar altında AKK'yı kaldırdığını açıklamıştı:

TürkNet, Adil Kullanım Kotasını Sessizce Kaldırıyor mu?