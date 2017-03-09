Turkcell T80 Bu Ay İçerisinde Tanıtılabilir

Türkiye’nin önde gelen iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, T serisinin yeni üyesini çok yakında tanıtabilir. Turkcell T80 akıllı telefonun teknik özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı detayları haberimizde.

Türkiye’nin teknolojide üreten ülke olmak için uluslararası alanda da Ar-Ge çalışmalarını sürdüren sektöründe lider firma Turkcell, Mobil Dünya Kongresi’nde yeni cihazları yerine ön ödemeli kart olan PayCell’i tanıtmıştı. Barcelona’da gerçekleşen aynı etkinlikte mobil dünyanın en prestijli ödülünün sahibi olan lider iletişim şirketi, Türkiye’de satışta olan operatör telefonları arasında en fazla ilgiyi gören (2.5 milyon satış rakamına ulaşılmıştı, 2016'da) modellerden T serisinin yenisi Turkcell T80'i Mart ayında duyurabilir.

Turkcell T80 Özellikleri:

Turkcell T80 ile tanıtılması beklenen akıllı telefonun tasarımında ne gibi değişikliklere gidildiğini henüz bilmiyoruz. Tasarımı yansıtan bir görsel paylaşılmadı ancak T70 ve bir önceki model T60'a baktığımız vakit hem ön hem de arka tarafta önemli değişikliklere gidildiğini görüyoruz. Turkcell T80 de sadece donanımsal yönden yenilenmiş bir cihaz olarak karşımıza çıkmayacaktır. Kasa ekran oranında da iyileştirilme yapılacaktır. Öte yandan biraz daha ince yapıda, oval hatlara sahip bir model görmemiz kuvvetle muhtemel. Turkcell T80'in donanım olarak orta segment akıllı telefonların (en azından büyük markaların modelleri için) çok ta gerisinde kalmayacaktır. Selefi T70'e kıyasla günlük kullanımda hissedilebilir derecede bir farklılık yaratacak daha güçlü donanıma sahip bir model göreceğiz. ZTE Turkcell T80’nin en dikkat çeken özelliğinin ise; günümüz amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz çift arka kamera (sanal gerçeklik ve stereoskopik çekim modu teknolojilerine sahip) olacağı söyleniyor. Cihazın hem ön hem de arka kamerası 13 megapiksel olacağı söylentileri var. Arkadaki ikinci kameranın 2 megapiksel olacağı tahmin ediliyor. 3 boyutlu görüntü desteği sunacak telefonun ekranı 5.2 inç (Full HD çözünürlüğe çıkılabilir) olacak. 3 GB bellek, 32 GB dahili depolama alanı, Qualcomm Snapdragon 435 işlemci ile orta seviye bir telefon bizleri bekliyor.

Turkcell T80 Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle önyüklü gelecek telefonun teknik özelliklerine baktığımız vakit dolar kuruna rağmen uygun fiyatlı geleceğini söyleyebiliriz. Turkcell abonelerinin tercihi olacak modelin çıkış tarihi hakkında da bilgimiz yok lakin bu ay içerisinde resmi olarak tanıtılmasıyla birlikte cihaz hakkında daha detaylı bilgilere ulaşacağız. Tamindir ekibi olarak konuyla ilgili gelişmeleri takip edip, bilgileri sıcağı sıcağına sizlere aktaracağız.

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