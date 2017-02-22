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Turkcell ve Yandex, Yerli Arama Motoru 'Yaani' İçin Ortak Oldular

Turkcell ve Yandex, Yaani arama motoru ile coşturacak

Ülkemizdeki yerli arama motoru çabaları bir türlü durmak bilmiyor. Geçtiğimiz aylarda "Geliyoo" ile gündeme gelen yerli arama motoru piyasası bu sefer "Yaani" ile hareketlenecek.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda yerli arama motoru adı altında ortaya çıkan "Geliyoo" gündemimizi bir süre işgal etmişti. Geliyoo'nun adını ilk kez duyduğumuzda ise şaşkınlık yaşamıştık ancak kısa bir süre sonra sistemin 15 dolarlık hazır script üzerinde kurulduğu ortaya çıkmıştı. Bu olayın ardından şimdi de Turkcell yerli arama motoruna el attı. Yandex ile işbirliği yapan Turkcell'in "Yaani" isimli arama motorunu test ettiği haberi geldi.

Rusya'nın önemli gazetelerinden olan Izvestia'da yer alan bir habere göre Rus arama motoru devi Yandex, Türkiye'deki pazar payını arttırmak için Turkcell ile anlaşma yaptı ve "Yaani" isimli yerli arama motunu geliştirdi. İki şirket tarafından ortaklaşa olarak geliştirilen yeni arama motorunun şu sıralar test edildiği de aktarıldı. Öte yandan tamamen Türkçe içeriklerle donatıldığı söylenen arama motoru için alan adı kaydı da yapılmış durumda. Ayrıca Yaani'nin Turkcell renkleri olan lacivert ve mavi bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

Yandex ve Turkcell Yaani ile kullanıcıları coşturacak

Google'a rakip olma girişimlerinde sürekli başarısız olan Yandex'in bu girişiminden alacağı dönüşleri şimdiden merak ediyoruz. 

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Turkcell Hesabım iOS
Turkcell Hesabım iOS iPhone için Turkcell Hesabım Uygulaması

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Turkcell Hesabım Android
Turkcell Hesabım Android Android için Turkcell Hesabım Uygulaması

Google Arama Motorunu Kullanmamak İçin 4 Mantıklı Sebep

Geliyoo 'Yerli Arama Motoru' Konusunda Kararlı

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Yazar: - 22.02.2017

Turkcell ve Yandex, Yerli Arama Motoru 'Yaani' İçin Ortak Oldular İçin Yorum Yaz

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