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Türkiye 5G’de Sadece Uygulayıcı Olmayacak

mükemmeliyet merkezi açılışı

Türk Telekom’un CEO’su Paul Doany, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 5G Mükemmeliyet Merkezi’nin açılışında bir araya geldi. Ar-Ge çalışmalarının merkezileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulan merkez, 5G teknolojisinin geliştirilmesi için çalışacak.

Ar-Ge bütçesini gelecek 10 yıl içerisinde milli gelirin yüzde 2,5’u seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Başbakan, "Türkiye, 5G'de sadece uygulayıcı değil, aynı zamanda 5G teknolojisinin üreticisi olacak" dedi. ODTÜ Teknokent’te düzenlenen açılış töreninde ilk kez Türkçe konuşan Doany, "Başbakanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz sayesinde Türk Telekom, dört ICT, yani bilişim ve iletişim şirketi aldı" diyerek Argela’ya değindi. İletişimin geleceği için yenilikçi teknolojiler üreten Argela'nın, uluslararası pazarda lider teknoloji şirketlerinden biri olduğunu ifade eden Doany, "Bizim kılavuzumuz şudur, yalnızca başarısız olmaya hazırlıklı olanlar, gerçekten başarıya ulaşabilir" dedi. Doany sözlerine "Size, bir insanın diğer bir insana verebileceği en büyük vaat olan, tam potansiyelimizi gerçekleştirme sözünü veriyoruz. Kalpleri birlikte atan, kadınıyla erkeğiyle 34 bin kişiyle söz veriyoruz" şeklinde devam etti.

mükemmeliyet merkezi

Merkeze Tam Destek

5G Mükemmeliyet Merkezi, çalışmalarını Argela mühendislerinin yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu ve 13 üniversiteden 30 öğretim üyesinin katkısıyla gerçekleştirecek. Merkezde, ulusal ve yerli Whatsapp projesi olarak Entegre Kamu İletişim Platformu (EKİP), siber güvenlik ve milli ağ altyapısı Milli Ağ Teknolojileri (MİLAT), ödüllü milli 5G teknolojisi ProgRAN gibi projelerin üzerinde çalışılacak. Üstelik projelerinin uygulamaya hazır hale gelmesi için 5G’nin hayata geçmesini beklemek gibi bir gereksinimi de olmayacak.

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Yazar: - 15.02.2017

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