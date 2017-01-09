Türkiye Çipli Kimlik Talebinde Rekora Koşuyor

İlk başvuruların Kırıkkale’den başladığı 14 Mart 2016 tarihinden bu yana Türkiye’de 526 bin kişi Çipli Kimlik için başvuruda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, bu başvurulardan 214 bin 655 vatandaşa kartları teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, son bir haftada en yoğun başvurunun İstanbul'dan yapıldığı bildirtiliyor. 2 Ocak'tan bu yana 86 bin 894 kişinin yeni kimlik kartını alabilmek için başvuruda bulunduğu bildirildi. Bakanlıktan gelen bilgiye göre, en yoğun başvuru, 34 bin 607 kişiyle İstanbul'dan oldu. İstanbul'u 20 bin 962 kişiyle Ankara izlerken, İzmir'den 12 bin 959, Antalya'dan 9 bin 185, Bursa'dan da 9 bin 181 kişi çipli kimlik kartı alabilmek için başvuruda bulundu.

Hatırlarsanız, Tamindir.com bundan kısa bir süre önce konuyla ilgili bir video hazırlayarak, çipli kimlik almak isteyen vatandaşlarımıza destek vermişti.

Yeni Çipli Kimlik Kartı Nasıl Alınır?

Yeni Kimlik Kartları Fiyatı:

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL olduğu bildirildi. Bu noktada bozuk para sıkıntısı çeken Nüfus Müdürlükleri'ne işlem için giderken yanınızda bozuk para bulundurmanız önemli bir nokta arz ediyor.

Başvuruyu yaparken kimlik teslim adresinizi de doğru vermeye özen gösterin. Bu işlemin ardından Çipli Kimlik Kartı Pin Zarfı'nızı teslim alıp, yeni kimlik kartınızın adresinize teslim edilmesini beklemeye başlayabilirsiniz. Zira basım işlemi Ankarada yapılıyor.

Çipli Kimlik Kartı Başvuruları Ocak Ayında Tüm Türkiye'de Başlıyor

Yeni Çipli Kimlik Kartları Fiyatı Belli Oldu!