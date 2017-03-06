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Türkiye Drone Ligi Başlıyor

türkiye drone ligi

Dünyada son 2 yıldır yeni bir spor dalı olarak görülen ‘Drone Yarışları’, ülkemizde de başlıyor. Türkiye Drone Ligi (TDL) kapsamında Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek ilk etap yarışları, 11 Mart tarihinde katılımcılarıyla buluşacak.

Türk yarışçıları uluslararası arenaya hazırlamayı amaçlayan TDL, sadece yarışlarla değil vereceği eğitimler ve kuracağı pistlerle yarışmacıların gelişmesine olanak sağlayacak. Bilim ve teknoloji haftasında gerçekleştirilen yarışmanın, bulunacağı alanda birçok teknolojik stant da kurulacak. Gündüz tamamlanacak yarışların ardından, tüm gece boyunca sürecek olan TDL Party, 360 İstanbul’da gerçekleşecek.


Toplamda 6 etaptan oluşacak yarışmalar, İstanbul’un ardından Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Eskişehir’de de gerçekleştirlecekler. Tüm yarışların sonunda galibiyete hak kazanan yarışmacı, Türkiye’yi yurt dışındaki yarışmalarda temsil edecek. Yarışmanın İstanbul ayağında 32 Drone yarışçısı yarışacak. Ayrıca bu alanda hevesli herkese kapılarını açan organizasyonda, çeşitli eğitimlere de yer verilecek.

Bu Videoya 20 Saniye Dayanabiliyorsanız Bir Drone Yarışıcısı Olabilirsiniz!

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Yazar: - 06.03.2017

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