Türkiye, Günde 330 Dakikayla Televizyon İzleme Rekoru Kırdı

Bir Medya Takip kuruluşu olan Ajans Press, televizyon izleme alışkanlıkları üzerine RTÜK’ten derlediği veriler ışığında araştırma gerçekleştirdi.

Bu araştırma, Türkiye'nin günlük televizyon izleme oranlarının 330 dakika ya ulaştığını ve bunun da bir dünya rekoru olduğunu belgeliyor. Yani Türk halkı günde 5.5 saatini TV başında geçirebiliyor.

Ajans Press’in RTÜK’ten derlediği verilere göre hazırladığı rapora göre, gününün büyük bir kısmını televizyon izleyerek geçiren Türk halkı en çok magazin programları ve dizilerin müptelası. Ajans Press araştırması, basında çıkan haberlerin incelendiğinde magazin haberlerinin, dizi haberlerinin önüne geçtiği ne de işaret ediyor. Yani kısaca ulus olarak magazini hiçbir şeye değişmiyoruz. Rapora göre, geçtiğimiz yıldan bu yana 18 bin 586 magazin haberi yapılırken, dizilerle ilgili olarak medyaya 6 bin 177 haber yansımış. İstanbul halkının televizyondaki ilk tercihi magazin programları olarak kayda geçerken, Ankaralı izleyiciler dizileri daha çok tercih etmişler.

Televizyon izleyicilerinin profilinin de çıkarıldığı araştırmada; kadın izleyiciler sırasıyla bilgi yarışması, dizi, kadın programları, reality show ve magazin programlarını ağırlıklı olarak izlemişler. Erkek izleyiciler de yalnızca tartışma programlarının olduğu dilimde kadınların önüne geçebilmişler. Ajans Press’in medyada gerçekleştirdiği araştırmaya göre ülkelere göre televizyon izleme oranları şöyle;

İndir puhutv Android Android İçin Ücretsiz Dizi ve Film İzleme Uygulaması

İndir 22 MB puhutv iOS iPhone ve iPad İçin Ücretsiz Yerli Dizi - Film İzleme Uygulaması

Mesajlaşma ile İlgili 3 Şaşırtıcı İstatistik

BKM 2016 Alışveriş İstatistik Verilerini Açıkladı

İnternetten Sevgili Bulmakla İlgili Sizi Çok Şaşırtacak 6 Önemli Detay ve İstatistik