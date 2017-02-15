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Türkiye, Kadın Araştırmacı Ortalamasında 30 Ülke Arasında 11. Sırada

women researcher

İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı'nın (OECD) yayınladığı raporda, 'kadın araştırmacı' oranları sıralamasında ülkemiz 11. oldu. Letonya’nın başı çektiği sıralama, 30 ülkeyi kapsıyor. 2014 verilerine göre hazırlanan ve 2016 da rapora dahil olan listede, yüzde 30 ortalamayı geçen Türkiye, Japonya, Almanya ve İsviçre gibi teknoloji konusunda gelişmiş ülkeleri geride bırakmış durumda.

oecd raporu

Bu gurur verici tabloya Hürriyet’teki köşe yazısında "Bilimde kadınlarımızın başarısı belgelendi" yazısı ile değinen Gila Benmayor, her geçen gün kadınların bilim dünyasındaki yerinin büyüdüğünün altını çizdi. Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyeliğine seçilmiş ilk Türk, Canan Dağdeviren gibi bilim insanlarının bu listede yüzümüzü güldürdüğüne değinen Benmayor, "Toplumsal cinsiyet eşitliği bir değer olarak çocuklara genç yaşta kazandırılmalı" diyor. 

Müfredatta Evrim Yok

Benmayor, Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG), 'Milli Eğitim Bakanlığı Taslak Öğretim Programları İnceleme ve Değerlendirme' adlı raporunda, 'Bilimsellik' başlığı altında en çok öne çıkan konu, evrim kuramının Fen Bilimleri öğretim programında yer almamasına da değiniyor. 2013 itibariyle adaptasyon, mutasyon, modifikasyon ve evrim kavramlarının müfredattan çıkarıldığına değinen rapor, mevcut taslak programlarda'evrim' kuramı hariç diğer kavramların yeniden eklendiğini belirtiyor. "Biyoloji, Fen bilimleri, Coğrafya gibi dersler ancak evrim kuramı kapsanarak işlenebilir" ifadesinin yer aldığı değerlendirmede, Fen Bilimleri dersinin matematikle bağlantılı kısımlarının da ünitelerin içeriğinden çıkarıldığına değiniliyor.

Dünya genelinde ciddi başarılar kaydeden ülkemiz, bilimi bu şekilde ayıklayarak başarısını nasıl sürdürebilir, göreceğiz. Kadın erkek eşitliği kadar, bilim ve teknolojideki şeffaflık da başarımızı sürdürebilmemiz için önde gelen bir faktör.

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Yazar: - 15.02.2017

Türkiye, Kadın Araştırmacı Ortalamasında 30 Ülke Arasında 11. Sırada İçin Yorum Yaz

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