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Türkiye Kendi Uydusunu Kendi Üretecek

yerli uydu üretilecek

Artık ülkemizde de uydu parçalarının üretebilir hale gelindiğini aktaran Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 6A’yı tamamen milli ve yerli katkılarla üreteceğimizin haberini verdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, bugüne kadar dar ölçekle ilerleyen uzay çalışmalarının kapsamı büyütülüyor. 5 sene önce kurulan, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün genel müdürlük statüsünde olduğunu belirten Arslan, çalışmaların ajans seviyesinde olması gerektiğinin altını çizdi. Çalışmalarına bu şekilde yön verdiklerini vurgulayan Bakan Arslan, “Ülkemizin de artık uzayda olması gerektiğini, uzay politikalarına, havacılık politikalarına yön veren ülkeler arasında olması gerektiğini düşündüğümüz için ajans seviyesinde bir kuruluş kuruyoruz." dedi.

Türk mühendislerin yaklaşık 10 yıldır dünyanın her yerinde üretim safhalarında bulunduğunu aktaran Ahmet Arslan, “Mühendislerimiz gerekli yetkinliğe sahip oldular. Ülkemizde bu yetkinlikte gerekli eğitimli, donanımlı personeli artık var.” şeklinde konuştu. Dünya’da 12 ülkenin uydu fırlatma imkanına sahip olduğunu ve Türkiye’nin de bu ülkelerden biri olabileceğini belirten Arslan, “Türkiye Uzay Ajansıyla birlikte bundan sonra uydu üreten, uydu fırlatan ama bununla yetinmeyip uydu ihraç eden bir ülke haline gelmek istiyoruz.” dedi.

Bakan Arslan’ın tüm konuşmasını aşağıda izleyebilirsiniz:

Yazar: - 06.03.2017

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