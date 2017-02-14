Türkiye Önümüzdeki Ay Uzaya Adım Atıyor

Türkiye önümüzdeki ay uzay macerasına başlayacak. Uydu teknolojilerinde kullanılmak üzere uzaya gönderilecek malzemelerin Mart ayının sonlarında test düzeneğine yerleştirilmesinden sonra direkt olarak açık uzay ortamında testleri başlatılacak. Böylelikle önümüzdeki ay Türkiye adına uzaya adım atılmış olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yer alan Japon KIBO Uzay Modülü’ne gönderilen uydu malzemeleri test düzeneğine yerleştirildikten sonra açık uzay ortamında testlere başlanacak. Gönderilen uydu malzemeleri yaklaşık bir yıl boyunca teste tabi tutulacak ve daha sonra tekrar Türkiye’ye getirilerek uzayda maruz kaldığı etkiler gözlemlenecek. 2017 yılının sonuna doğru Ulaştırma Bakanlığı Deneysel Uydusu UBAKSAT’ın da KIBO Uzay Modülü’nden yörüngeye gönderilmesi planlanıyor. Teste alınacak uydu malzemeleri daha önce Japon kargo gemisiyle taşınmış H-IIB Roketi vasıtasıyla Tanegashima Uydu Fırlatma Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma, Denizclik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: "Bu operasyonla uzay çalışmalarında bir ilk gerçekleştirilecek. Uydu teknolojilerimizin geliştirilmesinde kullanılacak bir malzeme, ülkemizden uzaya gönderilerek tekrar Türkiye’ye getirilmiş olacaktır" dedi.

Çin, Yeni Uzay Projesiyle Rekora Koşuyor

Uzay Yolculuklarında Beyin Değişime Uğruyor