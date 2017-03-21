Türkiye Yavaş İnternet Rekortmeni Oldu

Türkiye, internet hızıyla dünyada 147 ülke arasında 67. sırada ve Türkiye’deki fiber internet kullanıcılarının yüzde 78’i sadece 4 megabit hıza sahip.

Uluslararası araştırma şirketi Akamai’nin hazırladığı, TELKODER tarafından yapılan açıklanan rapora göre, Kenya (15 megabit) ve Şili (8,6 megabit) gibi ülkelerin bile arkasında kalan ülkemiz, ortalama 7,6 megabitlik fiber hızıyla Avrupa ülkelerinin eriştiği hızın neredeyse yarısına erişebiliyor ve kullanıcıların sadece yüzde 19’u 10 megabit, kalan yüzde 7’si de 15 megabit ve üstü bir hızla internete erişebiliyor.

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, 21 milyon haneye yüksek hızlı fiberin ulaşması için 1 milyon km daha fiber altyapı kurulması gerektiğinin ve bu konuyla ilgili yatırımların önünün artık fiilen açılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Türkiye 290 bin km uzunluğunda fiber altyapıya sahip ve ortalama hızın artması için 5 kat daha fazla fiber altyapı kurulması gerekiyor. Bu eksiklik için bir başka önem taşıyan konu da, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yapılmış uydudan hızlı internet yatırımlarının kullanılmasının önündeki engellerin de kalkması.

Fiber şebekelerin gelişmesi ve paylaşılması için çalışmalarını sürdüren Arıak, iş dünyasının global rekabette güçlü kılınması için de fiber altyapının genişletilmesinin gerekliliğinin altını çizdi. “Kağıt üzerinde var olan kararlara göre yatırımların önünü açık, ama fiilen kapalı. Adeta, fiber şebeke yatırımı yapmak isteyen işletmecilere, “Dur, yatırım yapamazsın.” deniyor diyerek belediyeler tarafında da bazı engellemelerin söz konusu olduğuna dikkat çekti. Arıak konuyla ilgili, “Örnek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi görev alanı olmadığı halde fiber altyapısı konusunda tekel oluşturmaya çalışıyor. Güçlü bir Türkiye için hem sektördeki işletmecilerin hem de belediyelerin daha akılcı olarak yasalara uygun hareket etmesi gerekiyor. Bu sorunların aşılması halinde yüksek hızlı internet için fiber şebekenin ülkenin her köşesine götürüleceği muhakkaktır. Fiberin geç gideceği yerlere ise uydudan hızlı internet yolu açılmalı ve sosyal adaletin gereği yerine getirilmelidir.’’ şeklinde konuştu.

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