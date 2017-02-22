Türkiye’de 2.5 Milyon İnsan Mobil İmza Kullanıyor

Artık neredeyse tüm işlemlerin internet üzerinden yapılabildiği çağımızda, ıslak imzanın yerini de elektronik ve mobil imza dolduruyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) verilerine göre, 2016 yılı itibarıyla Türkiye'de tam 2 milyon 466 bin 708 elektronik imza sahibi var.

2013’de 297 bin 996 olan elektronik imza sertifika sayısı, 2014’de yüzde 20 artışla 357 bin 59’e, 2015 yılında da 396 bin 247’e yükseldi. Mobil e-imza sayısının bu ivmeyle artmasının Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşme süreci için olumlu olduğunu belirten BTK, elektronik imzanın yaygınlaştırılması, etkin kullanılması ve güvenliğinin artırılmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Eğer bugüne kadar elektronik imza kolaylığından yararlanmadıysanız, hukuken ıslak imzayla eşdeğer olan e-imzanın tam olarak ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için, Elektronik İmza Nedir? Nasıl Kullanılır? adlı bloğumuzu okumanızı öneririm.