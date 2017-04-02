Türkiye'de İkinci Pokemon Krizi

Ülkemizde Pokemon’un yayında olduğu zamanlarda yaşanan Pokemon kazalarına çoğumuz şahit olduk. Yaşı yetişmeyen kardeşlerimize de özetlemek gerekirse özellikle kendini Pikachu adlı Pokemon’a benzeten çocuklar o yıllarda yüksek yerlerden atlayıp irili ufaklı kazalara davetiye çıkarıyordu. Bunun üzerine yayından kaldırılan Pokemon, yıllar sonra 21. yüzyıl versiyonu olan Pokemon Go mobil oyunu ile yine krize yol açtı. Üstelik bu kez devlet de çaresiz.

Artırılmış gerçekçilik teknolojisi ile oynanabilen Pokemon Go mobil oyunu, TBMM gündemine girecek boyutta bir krize sebep oldu. Konu Atilla Şahin Çalışkan adlı bir vatandaşın Meclis Dilekçe Komisyonu’na yazdığı bir şikayet dilekçesi ile tartışmaya açıldı.

Gerçek adreslere gidilerek sanal Pokemon karakterlerini yakalamaya dayalı olan mobil oyunun çocuklar için ne derecede tehlikeli olduğu masaya yatırıldı. İlk etapta yakın lokasyonlarda Pokemon’lar yakalanırken, bir süre sonra civarda Pokemon kalmayınca oyun, kullanıcılara daha uzak yerlere gitmeyi öneriyor. Böylelikle çocukların can güvenliğini tehlikeye atan ya da kötü niyetli kişilerce istismar edilmesine zemin hazırlayan durumlar ortaya çıkabiliyor.

Şikayet dilekçesi ile durumun ciddiyetini kavrayan Komisyon konuyu hemen gündemine aldı. Fakat şikayetin iletildiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gelen yanıt devletin bu konudaki çaresizliğini gözler önüne serdi.

Söz konusu oyunla ilgili Türkiye’de resmi muhatap olmaması ve de yasaklansa da çocukların bu oyuna alternatif erişim yolları olduğu belirtilirken Bakanlık’ın bu konuda elinin kolunun bağlı olduğu ortaya çıktı. Yani sözün özü, Pokemon Go’nun yarattığı risk anlaşıldı ancak devlet imkanları ile yapacak bir şey olmadığı da ima edildi. Bu konuda ise sorumluluk tamamen ailelerin üzerine kalmış durumda.

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