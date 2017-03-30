Türkiye'de İnternetsiz Ev Kalmayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ta gerçekleştirdiği Akıllı Şehir tanıtımında internet hizmetinin her gelir grubu tarafından erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla “internetsiz ev kalmasın” seferberliğini başlattıklarını açıkladı.

Açıklamasına ek olarak Bakan Arslan, Türkiye’de tek bir vatandaşın bile internet erişiminden mahrum kalmaması için Türk Telekom’dan seferberliğin temelini oluşturacak önemli bir çalışma rica ettiklerini de belirtti.

"İnternetsiz Ev Kalmayacak"

Teknolojiyi doğudan batıya doğru yaygınlaştırma vizyonuyla, "İnternetsiz ev kalmasın" seferberliğini başlattıklarını söyleyen Arslan, internet hizmetinin günümüzde artık elektrik ve su kadar önemli bir ihtiyaç haline geldiğini, seferberliğin bu elzem ihtiyacı karşılaması için başlatıldığını da kaydetti.

Arslan, Bakanlık olarak başlattıkları bu çağrıya Türk Telekom’un hızlı bir şekilde yanıt verdiğini söyleyerek, “Baktığımızda Türkiye genelinde sabit telefon abonesi olan ancak bir kere bile internet kullanmamış 1,8 milyon hane var. Bu seferberliğin ilk hedefi bu vatandaşlarımızı internet ile buluşturmak ve internet hizmetinin her gelir grubu tarafından erişilebilir olmasını sağlamak” dedi.

Arslan, Türk Telekom’un internetin tüm gelir grupları tarafından ulaşılabilir bir hizmet olması için çalışmalara başladığını da belirterek, “Türk Telekom’daki arkadaşlarımızdan bu seferberlik kapsamında, ilk kez internet ile tanışacak vatandaşlarımız için özel bir tarife çalışmalarını rica ettim. Türk Telekom da sağ olsun çağrımızı hemen benimsedi ve kâr amacı gütmeyen bir tarifeyi çalışmaya başladı” dedi.

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