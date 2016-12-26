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Türkiye’de Kamu Kuruluşları F Klavyeye Geçiyor

Türkiye’de Kamu Kuruluşları F Klavyeye Geçecek

Türkçe’nin daha verimli verimli kullanılmasına yönelik olarak açıklamalar yapan AKP milletvekili Ekrem Erdem, kamu kuruluşlarının F klavyeye geçebilmesi için standartların yeniden düzenlendiğini söyledi. Erdem, F klavye özelliklerini de sıraladı.

AKP İstanbul Milletvekili ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, Türkçe'nin çok güçlü ve dünyanın en eski dillerinden bir tanesi olduğunu hatırlatarak yabancı kelimelerden arıtılması gerektiğine dikkat çekti. Yabancı kelimelerin dilimize iyice yerleştiğini işaret eden Erdem, "Bugün Türk milleti Türkçe'yi doğru kullanmıyor, Ne imla kurallarına dikkat ediliyor ne kelimeler usulüne uygun, düzgün bir şekilde yazılıyor. En büyük tehlikelerden bir tanesi de harflerin seslendirilmesi. Artık "f" ve "t" kalmadı. Bu harfler Türkçe yerine İngilizce seslendiriliyor. Siz isimlerinizin harflerini İngilizce seslendirin bakalım karşınıza ne çıkıyor? Buna benzer saymakla bitmeyecek sıkıntılar var. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu sıkıntıların nasıl üzerinden geliyor ve gelmeye devam ediyorsak Türkçe de inşallah bu sıkıntıların üzerinden gelecektir" dedi.

F Klavyeye geçiş ne zaman olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde F klavye ile ilgili genelge yayınlandığını hatırlatan Erdem, “F klavyenin üzerindeki yeni standartlar belirlendi” diyerek kelimelerin tamamının Türkçe olacağını, klavye tuşları üzerine inceltme tuşları konacağını, TL simgesinin ekleneceğini söyledi. Erdem, “Türkiye'de 2017'den itibaren kamu kurumları artık F klavyeye geçecek"dedi. 

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Yazar: - 26.12.2016

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