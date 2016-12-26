Türkiye’de Operatörlerin ve Yabancı Telefon Markalarının Nefesi Kesildi

Türkiye’de akıllı telefon pazarı uzun bir süredir büyüyor ve pazar tahminleri de bu büyümenin artacağını işaret ediyordu. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi, dolardaki değişkenlik ve piyasalarda bunların sonucu oluşan ekonomik belirsizlikler bu büyüyen teknoloji grubunda Oldukça ciddi ve negatif etkiler bıraktı.

IDC raporlarına göre (International Data Corporation), ardı ardına gelen bu etkenlerden dolayı üreticiler, oluşan ekonomik kriz ortamında daha da düşen karlılıklarla baş etmek zorunda kalıyorlar. Düşen satışlar ve karlılık, azalan tüketici güveni ve fiyatlar üzerindeki ciddi rekabet üreticileri zorda bırakıyor.

Piyasadaki genel kanı, GSM operatörleri tarafında da pek parlak bir durumun olmadığı yönünde. Turk Telekom ve Avea birleşmesinin bayiler üzerindeki etkisi yılın ortasında bitti bitecek derken Turk Telekom distribütörleri üzerindeki karlılık baskısı cihaz satışlarına çok olumlu yansımadı. Turkcell tarafındaki yönetim belirsizliği, Turkcell’in cihaz satışları konusundaki tutumunu da etkiledi ve uzun yıllardır cihaz satışı konusunda liderliği elinde bulunduran Turkcell kanalı gerileme kaydetti.

Üretici değerlendirmeleri

Üretici özelinde ise raporlar Samsung ’un, yüzde 43 pazar payıyla liderliğini koruyor olsa da rakam bazında yılın önceki çeyreklerine göre özellikle üçüncü çeyrekte daha düşük bir performans sergilediğine dikkat çekiyorlar. Burada Note 7 etkisinden daha çok J serisindeki tedarik sıkıntıları rakamlar üzerinde negatif etkiler yarattığı ifade ediliyor.

’un, yüzde 43 pazar payıyla liderliğini koruyor olsa da rakam bazında yılın önceki çeyreklerine göre özellikle üçüncü çeyrekte daha düşük bir performans sergilediğine dikkat çekiyorlar. Burada etkisinden daha çok J serisindeki tedarik sıkıntıları rakamlar üzerinde negatif etkiler yarattığı ifade ediliyor. Pazarın diğer dev üreticisi Apple, iPhone 7 lansmanı öncesi, 2015’in üçüncü çeyreğindeki düşük performansına benzer şekilde gelişen yüzde 15 kadar ithalat rakamlarında düşüş kaydetmiş.

lansmanı öncesi, 2015’in üçüncü çeyreğindeki düşük performansına benzer şekilde gelişen yüzde 15 kadar ithalat rakamlarında düşüş kaydetmiş. LG’nin ise G4’de yakaladığı çıkışı G5 ile sürdüremediği ve pazar payının yüzde 4’e düştüğü de raporlara yansıyor.

Yerli üreticiler ne durumda

Yerli pazar payları göz önüne alındığında olumsuz durumun aksine güzel gelişmeler dikkati çekiyor. General Mobile, Andoid One serisine odaklı stratejisine hala devam ediyor. Strateji yüzde 13 pazar payıyla ilk 4 marka sıralamasında yerini korumasını sağlamış. Vestel, son çeyrek Vodafone kanalında yaptığı başarılı kampanyayla yüzde 7 pazar payı yakalamayı başarmış.

Şaşıracaksınız Ama Akıllı Telefon Pazarı Durma Noktasına Geldi

Android Cihaz Pazarı Yükselirken Apple iPhone Yerinde Sayıyor