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Türkiye'de Orijinal Yazılım Kullanma Bilinci Neredeyse Yok Gibi!

Türkiye'de Orijinal Yazılım Kullanma Bilinci Neredeyse Yok Gibi!

Microsoft Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin korsan yazılıma karşı olan ilginin çok yüksek olduğunu ifade ediyor.

Microsoft ürünlerinin özellikle temel alınmadığı araştırmalara göre, Türkiye'de korsan yazılım kullanma oranı yüzde 62 seviyesinde. Bu arada kullanılan her 100 işletim sisteminden 62'sinin, kanuni olarak güncellenmediği de ortaya çıkıyor.

Microsoft Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, güncellenmeyen yazılımların güvenlik açısından büyük riskler taşıdığına değinerek; "Son yıllarda artan, bilgisayarların şifrelenerek kullanımın engellemesi olaylarının en büyük nedeni, maalesef korsan kullanım ve güncellemelerin olmaması" diyerek büyük bi sorunun altını çizdi.

Yantaç, sürekli güncellenen bir sistemi hacklemenin çok zor olduğunu, ancak senelerce güncellemeyen bir sistemi hacklemek ve zarar vermek çok daha kolay olduğunu hatırlatarak, "Bunun bir de hırsızlık boyutu var. Aslında yapılan şey hırsızlık. Bir emeğin hırsızlığı, bir çalışmanın hırsızlığı. Yalnızca Microsoft değil, Türkiye'de yazılım yapan firmaların çoğunluğu bundan etkileniyor" diye konuştu. Yantaç, "Lisanslı ürün kullanmayarak, aslında Türk firmalarının önünü kesiyoruz, onlara zarar veriyoruz." dedi.

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Yazar: - 23.03.2017

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