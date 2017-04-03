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Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Akıllı Telefon Satılıyor, İşte Ayrıntılar

Akıllı Telefon

Akıllı telefonlar artık hayatımızın her alanına girdi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her işimizi akıllı telefonlar üzerinden halledebiliyoruz. Her bütçeye uygun olarak üretilen akıllı telefonlar, ülkemizde adeta peynir ekmek gibi satılıyor. Türkiye’deki akıllı telefonların satış oranını gösteren “akıllı telefon satış raporu” açıklandı.

Bu tür araştırmalarıyla bilinen GFK, Türkiye'nin 2016 ve 2017 yıllarındaki telefon satış oranlarını açıkladı. Bu oranlara göre, Türkiye her geçen yıl daha fazla akıllı telefon alımı gerçekleştiriyor.

2016 yılında ülkemizde toplamda 12.5 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Satılan bu telefonların yüzde 94'ü 4.5 G uyumlu olarak çalışıyor. Yani 4.5 G'nin birinci yılında ülkemizde satılan tüm yeni telefonlar, hızlı internet kullanımına uygun olarak pazarda yerini alıyor.. 

Büyük ekranlı telefon seviliyor

Türkiye'de 2016 yılında satılan 12.5 milyon telefondan yüzde 47'sinin 5 inç'ten büyük ekran boyutuna sahip olduğu açıklandı. Ekranın dışında kullanıcılar, alacakları telefonda dahili depolama miktarının fazla olmasına da önem veriyorlar.

2017 yılı telefon satış rakamları

2017 yılının ilk 2 ayında ise toplamda 1.9 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Bu oran geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 8'lik bir düşüş gösteriyor. Fakat ilerleyen aylarda telefon satışlarının artacağı düşünülmekte.

Ülkemizde akıllı telefon satışlarının durumu böyle. Her geçen gün daha fazla telefon alıyoruz ve telefon alırken de genelde pahalı olanını seçiyoruz. 2017 yılının ilerleyen zamanlarında gerçekleşecek olan yeni telefon satış raporlarını yayınlandığı zaman sitemizden takip edebilirsiniz.

Tartışalım: Akıllı telefonunuzu hangi aralıklarla değiştiriyorsunuz?

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 03.04.2017

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Akıllı Telefon Satılıyor, İşte Ayrıntılar İçin Yorum Yaz

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