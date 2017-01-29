Türkiye'de Sosyal Medya Televizyonun Yerini Aldı

Birleşik Krallık merkezli araştırma şirketi We Are Social tarafından yapılan araştırma, günümüzde insanların sosyal medyada geçirdikleri sürenin televizyon başında harcadıkları vakitten daha uzun olduğunu ortaya çıkardı.

Ülkeler için ayrı ayrı toplanan verilere göre Türkiye'de nüfusun yarısından fazlası yani yüzde 56'lık kısmı internete bağlanabiliyor. Toplamda 46 milyon kişilik bir internet erişimi sağlayan nufüsa sahip olan Türkiye'de, interete erişimi olan kişilerin yüzde 77'si her gün internete de girmeyi başarıyor. İnternete giren bu büyük kitlenin ortalama internette dolaşma süreleri ise tam 4 saat 14 dakika olarak belirtiliyor. Yani Türkiye nüfusunun büyük bir bölümü, günlerinin dört saatten fazlasını internette harcıyorlar.

Türkiye'de ortalama televizyon izleme süresinin ortalama 2 saat 18 dakika olduğunu da belirten We Are Social, ülkemizde sosyal medya kullanımının da ortalama 2 saat 32 dakika olduğunun altını çiziyor. Yani insanlar artık günlerinin daha büyük bölümünü internette ve sosyal medyada geçiriyorlar. Dahası internet kullanımı sürelerinin yarısını sosyal medyada harcıyor, diğer yarısını ise geri kalan işleri için kullanıyorlar.

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında Facebook, WhatsApp, Messenger, Twitter ve Instagram gelirken, analiz şirketi insanların e-ticaret kullanımına dair de bilgiler verdi. Buna göre internet kullanan 46 milyon kişinin sadece 10 milyonu daha önce internet üzerinden alışveriş yapmış. Yine de gelişmekte olan e-ticaret hacminin ülkemizde önümüzdeki yıllarda 100 milyar lirayı aşması da öngörüler arasında kendisine yer bulmuş durumda.

Gençler Sosyal Medya Sitelerinde Her Gün Ortalama 3 Saat Boşa Vakit Harcıyor!