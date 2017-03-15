Türkiyede Teknoloji Marketleri Her Geçen Gün Zarar Ediyor

Türkiye'de satış sonrası servislerin düzensizliği, dolar kuru değişkenleri, rekabete bağlı fiyat dengeleri teknoloji marketleri etkiliyor. Özellikle tüketici güvenindeki düşüş ve pazardaki kontrolsüz büyüme gibi etkenler teknoloji marketlerini aşırı olumsuz etkiliyor.

BirGün gazetesinde yayınlanan bir rapora göre, bu sebeplerden dolayı, pazardaki teknolojik mağaza kapanışları yaşanıyor ve birçok teknolojik market küçülmeye gidiyor. Haberde, bu yılın ilk aylarında da talep bazında düzelme sinyalleri gelmediğini belirten sektör temsilcileri, kârsızlık sorununun 2017'de de sürmesi bekledikleri rapor ediliyor.

Elektronik pazarda 4 büyük isim kaldı

Aslında Türkiye'de elektronik mağaza zincirleri olan 4 şirket var. Bunlar; uluslararası Media Markt ve yerli zincirler olan Teknosa, Bimeks ve Vatan tüketici elektroniği mağazaları. Geçtiğimiz yıllarda İngiltere merkezli Electroworld ve Fransız Darty Türkiye'deki mağazalarını Bimeks'e, Almanya merkezli Electronic Partner ve ABD'li Best Buy gibi isimler de mağazalarını Teknosa'ya satarak Türkiye pazarından çıkmıştı. Gold Teknoloji Marketleri de geçen yılın başında iflas erteleme başvurusunda bulunduğu açıklamıştı.

Karlılık rakamları ve önlemler

Habere göre, finansal sonuçlarını açıklayan Bimeks, 2016 yılında 147.8 milyon lira zarar etti. Bunun yanı sıra, Teknosa da 2016'yı 160.6 milyon lira zararla tamamladı. Şirket 2015'te 95 milyon lira, 2014'te de 20 milyon lira zarar etmişti. Bu etkenler şirketleri farklı önlemler almaya yöneltiyor. Teknomarketler performansı düşük mağazalarını kapatıyor, daha az kira gideri için daha küçük mağaza formatına geçiyor ya da ürün portföyünde çeşit azaltıyorlar.

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