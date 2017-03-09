Türkiye'de Üniversiteler e-Spor Bursu Vermeye Başladı

Bir süre önce ilk örneklerini ABD ve Norveç gibi ülkerlerde eğitim veren üniversitelerde gördüğümüz e-Spor bursu kavramı, Türkiye'de de hayata geçirildi. Bahçeşehir Üniversitesi, e-Spor bursu vermeye başlayacağını açıkladı.

Yapılan açıklama ile Riot Games tarafından ülkemizde uzun süredir düzenlenen Şampiyoluk Ligi ve Yükselme Ligi'nde mücadele eden oyuncular, Bahşehir Üniversitesi'nde başvuracakları bölümlerden çeşitli burslar kazanabilecekler. Bununla birlikte espor ekosisteminde yer alan Twitch yayıncıları, turnuva hakem ve organizatörleri, sosyal medya uzmanları ile içerik yöneticilerinden gelen başvuruların da "APPLY BAU" üzerinden hayata geçirilecek burslarla değerlendirilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel: "Dünya artık dijital kuşak dediğimiz yeni neslin yarattığı işler ve ürünlere odaklanıyor. E-E-spor sektörü de bu dijital kuşağın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Bahçeşehir Üniversitesi olarak e-sporu, desteklediğimiz birçok spor dalından biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, gençlerin yeni ilgi alanını profesyonel ve akademik mecralara çekmek amacıyla 2017-18 eğitim dönemi itibariyle yetenekli oyunculara sporcu bursu vereceğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Yapacağımız faaliyetlerle dünyanın sayılı üniversitelerinden biri haline gelerek, Türkiye’nin bu alanda dünya arenasında söz sahibi olması için elimizden geleni yapacağız. BAU olarak espor özelinde başka kurumlarda olmayan eğitim, staj ve sertifika programlarını sektörün lideri Riot Games ile birlikte oluşturarak, e-spor alanında ilerlemek isteyen gençlere akademik ve profesyonel anlamda destek sağlamış olacağız. Yeni dünyanın ekosistemine yetenekli insan kaynağı yetiştirmek en büyük önceliğimiz” dedi.

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit'de Türkiye’nin ilk e-spor bursunu değerlendirirken, “Ne kadar başarılı bir esporcu olursanız olun, bireysel imkânlarla yurtdışında kariyer yapmak hiç de kolay değil. Bunu sağlamak için bir takımın, bir akademinin parçası olmak önemli bir avantaj. Bu süreçte akademilerin de bu desteği profesyonel anlamda sağlaması çok değerli. Bahçeşehir Üniversitesi’nin e-spora hem akademik kulüp hem burs hem de kurumsal odaklı sahip çıkışı, Türkiye’nin e-spor geleceğini etkileyecek bir faktör. Dünyanın birçok yerinde kampüsü bulunan büyük bir akademik kurumun, e-spor dünyasına bu denli içten bir katkı sağlaması ve “işin içinde” olması, Riot Games olarak bizler için de hiç şüphesiz önemli bir gelişme” dedi.

League of Legends oyuncuları, üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra başka imkanlardan da yararlanabilecekler. Okulda düzenlenen çeşitli sertifika programları ile kendi alanlarına ve bölümlerine dair eğitimlerini bir adım daha ilerletebilecek olan oyuncular, staj programları kapsamında çeşitli iş imkanları da bulabilecekler. Böylece profesyonel League of Legends kariyerlerini bitirdikten sonra, eğitim aldıkları alanda yaşamlarına devam etme imkanı da bulabilecekler.

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