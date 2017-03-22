Türkiye'de Dijital Reklam Yatırımları Gittikçe Büyüyor

Anadolu Ajansı, IAB Türkiye'nin, 2016 dijital reklam yatırımlarına ilişkin verileri açıkladı. Bu istatistiklere göre, ülkemizde dijital reklam yatırımları, 2016' yılında bir önceki yıla (2015) göre 13,7 artarak 1 milyar 872 milyon liraya ulaşmış.

AA'nın haberine göre, IAB Türkiye AdEx-TR sonuçları ülkemizde dijital reklam yatırımlarının 2016'da 2015'e kıyasla yüzde 13,7 artarak 1 milyar 872 milyon 400 bin liraya yükseldiğine işaret ediyor.

İstatistik, sadece video reklam yatırımlarının yüzde 34'lük bir artışla 179,8 milyon lira olarak gerçekleştiğine, bunun yanı sıra, sponsorluk reklamlarının yerini alan reklamların da 58 milyon liraya ulaştığına dikkat çekiyor.

Oyun içi reklam pastası da büyüyor

Aynı zamanda web üzerinde arama motoru reklam yatırımları da 706,6 milyon TL'ye ulaşmış. Web sayfalarına verilen ilanların yatırımları da 91,1 milyon liraya çıkmış. Ancak geçen yıl yayınlanan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un etkisiyle e-posta reklam kategorisi gerileyerek 5,6 milyon lira olarak gerçeklemiş. Buna karşılık, oyun içi reklamların 10 milyon liralık büyüklüğe eriştiği de araştırmada dip not olarak ifade ediliyor.

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kurşun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2016'nın ilk yarısında yüzde 20 büyüme kaydeden dijitalde reklam gelirlerinde, ikinci yarıda bir yavaşlama yaşandığını, bunun da yıl toplamını etkilediğini ancak yüzde 14'lük büyümenin hiç de kötü algılanmaması gerektiğini söyledi. Kurşun, Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Raporu'nda belirtildiği gibi, dijital reklama yapılan her 1 lira yatırımın milli gelire 17,2 kat olarak yansıdığını belirterek, "Sadece 2015'te dijital reklamın doğrudan ve dolaylı etkileriyle birlikte 1,26 milyon kişilik istihdam yarattığını gösteriyor" dedi.

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