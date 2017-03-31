Türkiye'deki Tesislere Booking.com Aracılığıyla Yapılan Rezervasyonlar Durduruldu

Tatil rezervasyon şirketi Booking.com’un Türkiye hizmetinin durdurulmasına karar verilmesinin ardından, Türkiye’deki tesislere booking.com aracılığıyla rezervasyon yapılamıyor. Türkiye dışından halen rezervasyon yapılabilirken, mahkeme kararı kapsamında yalnızca Türkiye’den Türkiye’deki tesislere rezervasyon yapılamıyor.

Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından çıkan kararın ardından, kararın yansımaları gün yüzüne çıkmaya başladı. Kararın uygulamaya geçmesi ile beraber Türkiye’deki kullanıcılar yalnızca yurt dışı rezervasyonlarını Booking.com aracılığıyla yapabiliyor. Yani Türkiye’den kullanıcılar Türkiye’deki tesislere rezervasyon yapamıyor. Diğer taraftan Türkiye’deki tesislere de sadece yurt dışından kullanıcılar Booking.com üzerinden rezervasyon yapabiliyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB)tarafından açılan dava sonucu Türkiye’deki hizmetinin durdurulmasına karar verilen Booking.com cephesinden de karara ilişkin ilk açıklama geldi. Şirket, İstanbul’daki mahkeme ile aynı görüşte olmadığını ve temyize gideceklerini aktardığı açıklamasında "Bir elektronik ticaret ve teknoloji şirketi olarak Türk müşterilerin tüm dünyadan karşılaştırmalı konaklama ve rezervasyon yapmalarını şeffaf ve kolay bir platformda sunarak pazarda sağlıklı bir rekabetin oluşmasına katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda müşterilerine konaklama hizmeti sunan 13 bin Türk işletmesine yardımcı oluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Hollanda menşeili olması gerekçesiyle Booking.com’un Türkiye’deki hizmetinin durdurulduğu iddialarına yanıt veren TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, "Bunlarla hiç alakası yok. Bu dava 2015 yılında açıldı. O zaman Türkiye ile Hollanda'nın ilişkileri lale gibiydi." değerlendirmesini yaptı.

Tatil Rezervasyon Sitesi Booking.com'un Türkiye Hizmeti Durduruldu