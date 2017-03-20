Türkiye’nin 2023 İhracat Hedefine Oyun Sektörü Yardımcı Olabilir

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, oyun sektöründe mobil dönüşümü gerçekleştiren firmaların kazançlı çıkacağını ve Türkiye’deki oyun şirketlerinin önümüzdeki 6 yıl içinde 5-6 tane başarılı oyun çıkartmaları halinde 2023’te 1 milyar dolarlık oyun ihracatının mümkün olabileceğini söyledi.

Dünyada her geçen gün büyüyen PC, konsol ve mobil oyun pazarının 100 milyar doları bulduğunu; sadece mobil oyun pazarının büyüklüğünün dünya genelinde 37 milyar dolara ulaştığını söyleyen Özistek, akıllı telefon ve tabletlerin satılmaya başlanmasından itibaren mobil dönüşümün de başladığını işaret etti.

Türkiye’deki oyun sektörünün bugünkü durumu ve gelecekteki hedefleri üzerine önemli açıklamalarda bulunan Özistek, "Türkiye, oyun üretiminde Ortadoğu’da lider konumunda. Son 6 yılda oyun firmalarının sayısı ciddi miktarda arttı. 100’e yakın şirket bu alanda çalışıyor. Global anlamda başarı kazanmış şirketler var. Ancak ihracat rakamlarına ve ciroya baktığımızda globalde gitmemiz gereken daha çok yol var. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü, nüfusu ve kapasitesi ile kıyaslandığında sektör hâlâ çok küçük" dedi.

2023'te 1 Milyar Dolarlık Oyun İhracatı Mümkün

Barış Özistek, Netmarble Türkiye olarak, MV Holding, Gedik Holding ve Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte oluşturdukları StartersHub ile benzer bir fonu işleve geçirerek, oyun programları açtıklarını, 7-8 girişime aynı anda yatırım yaptıklarını da ifade etti.

2023’te 1 milyar dolarlık ihracat yapılabileceğine inandığını söyleyen Özistek, "Oyun çok kolay ihraç edilebilir bir ürün, önemli olan oyunu dünyaya pazarlamak. Bu nedenle bir oyunun başarılı olması için yatırım ve pazarlama desteği şart. Türkiye’de önümüzdeki 6 yıl içinde 30 tane firma yüksek kaliteli oyun geliştirirse ve bunların 5-6 tanesi global çapta başarılı olursa, 2023’te 1 milyar dolarlık ihracat yapılabilir. Türkiye’de oyun pazarının önündeki engellerin kaldırılması, yatırım fonlarının oluşturulması ile bu hedeflere ulaşabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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