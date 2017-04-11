Türkiye'nin En Büyük Borç Silme Kampanyası Başladı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım, 325 bin abonenin borcunu siliyor. Borcu silinecek abonelerin toplam fatura tutarı 1.9 milyar lirayı buluyor. Bu söz konusu borçların faizi de 1.3 milyar olarak hesaplanıyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Türkiye genelinde 4.5 milyon aboneye hizmet veren CK Boğaziçi Elektrik, büyük bir borç silme kampanyası başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerden, faturaya yansıyan faizin tamamı, anaparanın ise bir bölümü silinecek. "Silelim Gitsin" adı verilen kampanya, 2013 yılı Nisan ayından önceki döneme ait elektrik borcu olan tüm abonelere borçlarını ödeme imkanı sunuyor. Belirtilen dönemlerde zamanında ödenmediği için yasal takibe konu olmuş icralık aboneler de bu kampanyadan faydalanabilecekler.

Hürriyet gazetesine konuşan CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, 'Silelim Gitsin' kampanyasının özel sektör tarafından enerji sektöründe yapılmış en büyük ve en kapsamlı kampanya olduğunu söyleyerek,"Bu tarihi kampanyamız ile tüm tarife grubundaki müşterilerimize geçmişten gelen borçlarını kapatma imkânı tanıyoruz. Müşteri memnuniyeti kapsamında teknolojinin bize sağladığı tüm imkânları kullanarak bu borçların kolayca ödenebilmesinin yolunu açtık. Tüketicilere, kampanya süresi içerisinde bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

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