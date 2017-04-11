?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiTürkiye'nin En Büyük Borç Silme Kampanyası Başladı

Türkiye'nin En Büyük Borç Silme Kampanyası Başladı

Türkiye'nin En Büyük Borç Silme Kampanyası Başlıyor

Boğaziçi Elektrik Dağıtım, 325 bin abonenin borcunu siliyor. Borcu silinecek abonelerin toplam fatura tutarı 1.9 milyar lirayı buluyor. Bu söz konusu borçların faizi de 1.3 milyar olarak hesaplanıyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Türkiye genelinde 4.5 milyon aboneye hizmet veren CK Boğaziçi Elektrik, büyük bir borç silme kampanyası başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerden, faturaya yansıyan faizin tamamı, anaparanın ise bir bölümü silinecek. "Silelim Gitsin" adı verilen kampanya, 2013 yılı Nisan ayından önceki döneme ait elektrik borcu olan tüm abonelere borçlarını ödeme imkanı sunuyor. Belirtilen dönemlerde zamanında ödenmediği için yasal takibe konu olmuş icralık aboneler de bu kampanyadan faydalanabilecekler.

Hürriyet gazetesine konuşan CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, 'Silelim Gitsin' kampanyasının özel sektör tarafından enerji sektöründe yapılmış en büyük ve en kapsamlı kampanya olduğunu söyleyerek,"Bu tarihi kampanyamız ile tüm tarife grubundaki müşterilerimize geçmişten gelen borçlarını kapatma imkânı tanıyoruz. Müşteri memnuniyeti kapsamında teknolojinin bize sağladığı tüm imkânları kullanarak bu borçların kolayca ödenebilmesinin yolunu açtık. Tüketicilere, kampanya süresi içerisinde bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi. 

İndir180.5 KB
Elektrik Faturası Hesaplayıcı
Elektrik Faturası Hesaplayıcı Elektrik Faturası Hesaplama Yazılımı

Yaz Saati Uygulamasının Faturası Rekor Kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'Halkın Yüzde 90’ı Yaz Saatinden Memnun' Dedi

Editöre Yaz:
Yazar: - 11.04.2017

Türkiye'nin En Büyük Borç Silme Kampanyası Başladı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

AMD'den Kablosuz VR Teknolojilerine Yatırım AMD'den Kablosuz VR Teknolojilerine Yatırım AMD, bilgisayarlardaki görüntünün sanal gerçeklik başlıklarına aktarılmasını sağlayan çipler üreten Nietro isimli girişimi satın aldığını…
Gelişen Teknoloji Parkinson Hastalığına Çözüm Bulmuş Olabilir Gelişen Teknoloji Parkinson Hastalığına Çözüm Bulmuş OlabilirBilim insanları, beyne yerleştirilecek özel virüslerle beyin hücrelerini programlayabileceklerini ve böylelikle vücudun ihtiyacı olan dopaminin… Overwatch'a Yeni Bir Co-Op Modu Geliyor, Insurrection Overwatch'a Yeni Bir Co-Op Modu Geliyor, InsurrectionOverwatch: Insurrection oyun modunun fragmanı her ne kadar Fransızca yayınlansa da "Ayaklanma" başlıklı bu Overwatch modu, King's Row haritasında…
Apple, Grafik İşlemcisini Üretebilmek İçin Hararetle Eleman Arıyor Dünya'nın En Kötü Yedinci Hackerı İspanya'da Yakalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ