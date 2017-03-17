Türkiye'nin Maruz Kaldığı Siber Saldırılar Artıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konferans salonunda düzenlenen "Siber Yıldız" ödül töreninde Türkiye’ye yönelik iç ve dış siber saldırıların arttığını dile getirdiği konuşmasında, “Hizmet dışı bırakma saldırı sayısı 2014'te 209 iken 2015'te 7 kat artarak bin 477’ye, 2016'da ise 6 kat daha artarak 8 bin 560’a çıktı." dedi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan ve toplum yaşamının olmazsa olmazı haline geldiğini söyleyen Bakan Arslan, "İnternet olmadan iş yapamıyoruz, adım atamıyoruz.” dedi. İnternet aracılığıyla gerçekleştirilen bilinçli organize saldırılarının enerji, bankacılık ve finans, ulaşım ve iletişim altyapılarına zarar vermeyi hedeflediğinin altını çizen Arslan, siber saldırıların dünyaya maliyetinin yılda 500 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti. Maliyeti düşük siber saldırıların tahribatının çok daha büyük olabildiğini vurgulayan Arslan, siber güvenlik konularının çok önemli olduğunu, ulusal olduğu kadar uluslararası düzeyde yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Siber Saldırıda Rekortmen

Türkiye'nin siber saldırı alan ülkeler sıralamasında dördüncü sırada olduğunu belirten Arslan, Türkiye’deki bilgisayarların yüzde 45’inin saldırıya maruz kaldığını söyledi. Ülkelerin, özel siber ordular kurduğunu bildiren Bakan Arslan, geleneksel savaş, terör eylemleri, karşı istihbarat faaliyetlerinin artık siber dünyanın kurallarına göre gerçekleştiğine dikkati çekti.

Daha önce de haberlerimizde yer verdiğimiz 20 Ocak’ta gerçekleştirilen “Siber Yıldız Yarışması"na 27 binin üzerinde başvuru geldiğini aktaran BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) üzerinden kurum ve kuruluşlara yapılan zafiyet bildirimlerinde 2015-2016 döneminde yaklaşık 20 kat artış olduğunu ifade etti. Mezuniyet şartı aramaksızın teknoloji ve siber güvenlik alanında gençlere çağrıda bulunduklarını ifade eden Sayan, teknolojiye yatkınlığı üst düzeyde bulunan gençlerin potansiyelini açığa çıkararak uzman ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını aktardı.

Siber Yıldız Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törende Sayan konuşmasını, "Bu doğrultuda, yarışmamıza katılan, dereceye giren ve başarı gösteren arkadaşlarımızla ilgili mülakatlarımıza başladığımızı ve bu arkadaşlardan halihazırda işe başlattıklarımızın olduğu müjdesini vermek istiyorum. Bu alandaki uzman eleman eksikliğinin farkına vararak, bunlara eğitim vererek, çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdamını sağlayacağız." ifadeleriyle bitirdi.