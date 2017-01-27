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Türkiye'nin Ne Zaman 5G'ye Geçeceği Belli Oldu

5G

Dördüncü nesil teknolojinin neredeyse 10 katı veri iletim hızı sağlayacak beşinci nesil teknolojisi (5G) 2020 yılını hedefliyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "2020'de 5G teknolojisini Türkiye'ye getirmiş olmamız, nesnelerin internetini ve onun kalkınmaya getireceği katkıyı kaçırmamamız lazım" dedi. Arslan, şu anda 75 milyon mobil abone bulunduğunu ve 51 milyonun üzerindeki 4,5G abonesinden 19 milyonunun aktif kullanıcı olduğunu söyledi. Bakan, 4,5G teknolojisinden hemen sonra 5G ile ilgili çalışmalara başladıklarını da ifade etti.

Hedef İhracat

5G teknolojisini dünyayla eş zamanlı uygulamayı, gerektiğinde yurt dışına ihraç edecek hale gelebilmeyi hedeflediklerini belirten Arslan, 5G konusunun hükümet tarafından en üst düzeyde benimsenip, sahip çıkıldığını da dile getirdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, bu kapsamda ULAK Projesi ile yeni nesil iletişim altyapısında, yerli ve milli ürün geliştirilmesi konusunda önemli gelişmeler kaydettiklerini de anlattı. Bakan Aslan, "Sadece 5G'yi değil, bu sektörde kullanılacak bütün ürünleri yerli olarak geliştirmemiz ve dışarıya ihraç edebilir hale gelmemiz gerekiyor. Bu amacın 5G ve ötesi yönünde ilerletilmesi ve güçlendirilmesi küresel anlamda rekabetçi yeni bir endüstri oluşturulmasını sağlayacaktır." dedi. Savunma Sanayii Müsteşarlığına bağlı birimlerle beraber BTK, TÜBİTAK ve üniversitelerle işbirliği yaptıklarının da altını çizen Aslan, 6 üniversitenin konuyla ilgili olarak aktif bir şekilde çalıştığını ve hedeflerinin 2020'de 5G teknolojisini Türkiye'ye getirmek olduğunu da söyledi. 

5G teknolojisi kapsamında Japonya ile de iş birliği içinde olduklarının ifade eden Bakan Arslan açıklamalarını, "5G teknolojisini kullanabilecek ve gerektiğinde bunu ihraç edecek hale geleceğiz. O yüzden 2020'de 5G teknolojisini Türkiye'ye getirmiş olmamız, nesnelerin internetini ve onun kalkınmaya getireceği katkıyı kaçırmamamız lazım" diyerek tamamladı.

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Yazar: - 27.01.2017

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