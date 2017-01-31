Türkiye'nin Nüfusu Ne Kadar Oldu Dersiniz?

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2016 yılı 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi' sonuçlarına dayanarak, Türkiye’de ikamet eden nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak saptadı.

TÜİK'in adres veri tabanında kayıtlı olan ve hane birey sayısı bilgilerini değerlendirmesi ile derlenen istatistikler büyük şehirlerden, ufak kasaba ve köylere kadar detaylı nüfus bilgilerini kapsıyor.

Türkiye'de kaç kadın ve kaç erkek yaşıyor?

TÜİK'in genel verilerden derlediği rakamlara göre, Türkiye’de ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artmış. Bu na göre detaylandırılan ikamet verileri ülkede erkek nüfusunun 40 milyon 43 bin 650 kişi olduğunu, kadın nüfusunun da 39 milyon 771 bin 221 kişi olduğunu işaret ediyor. Bu istatistiğe göre toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturuyor.

Kaç kişi şehirlerde yaşıyor?

Yine aynı veriler değerlendirilerek yapılan istatistiğe göre, il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2015 yılında yüzde 92,1 iken, bu oran 2016 yılında yüzde 92,3’e yükselmiş. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 olarak gerçekleşmiş.

En kalabalık il hangisi?

Türkiye nüfusunun yüzde 18,5’i İstanbul'da ikamet ediyor. İstatistik, 14 milyon 804 bin 116 kişi ile en kalabalık nüfusun İstanbul'da olduğunu raporluyor. Bu arada İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 849 kişi ile aynı zamanda nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il.

İstanbul'u 5 milyon 346 bin 518 kişi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişi ile Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişi ile Antalya takip ediyor. Tunceli 82 bin 193 kişi ile Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili olarak saptanmış.

İstatistik verilerine göre, Türkiye'de bir kilometrekareye düşen kişi sayısı', ülke genelinde 2015 yılına göre 2 kişi artarak 104 kişiye yükselmiş.

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